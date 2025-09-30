Haberler

Otomotiv devi üretimi durduruyor! Yüzlerce işçi doğrudan etkilenecek
Avrupa'nın önde gelen otomobil üreticilerinden Stellantis, "zorlu" piyasa koşulları nedeniyle Fransa'daki tesisinde üretime ara verecek. Fabrikada çalışan 2 bine yakın işçinin bu karardan doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

Fransa'daki Stellantis fabrikasında 27 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında üretime ara verileceği açıklandı. İşçi sendikası ve şirketin ortak duyurusuna göre, fabrikada çalışan yaklaşık 4,700 kişinin içinden 2,000'e yakın işçi bu karardan doğrudan etkilenecek.

PEUGEOT VE DS MODELLERİ ÜRETİLİYOR

Söz konusu tesiste, Peugeot 308 ve 408 modellerinin yanı sıra DS markasının DS7 modeli üretiliyor. Üretim duraksaması, bu popüler araçların üretim sürecini de geçici olarak aksatacak.

"ZORLU PİYASA KOŞULLARI" GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Şirket, kararın Avrupa'daki zorlu piyasa koşulları ve yıl sonu öncesi stok seviyelerinin etkin yönetilmesi amacıyla alındığını duyurdu.

DAHA ÖNCE DE BENZER KARARLAR ALINMIŞTI

Stellantis, eylül sonunda Fransa'daki Poissy ve İtalya'daki Pomigliano tesislerinde de üretime üç haftalık ara verileceğini açıklamıştı. Yeni karar, şirketin üretim planlamasında benzer bir adımın devamı niteliğinde görülüyor.

