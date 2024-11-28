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Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere

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Otomotiv sektörünün dev isimlerinden Nissan, yeni bir yatırımcı bulunamaması durumunda iflasın eşiğine gelebilir. Üst düzey bir yönetici tarafından yapılan açıklamada, şirketin 12 ila 14 ay içerisinde yeni bir yatırımcı bulunamaması durumunda iflas edebileceği belirtildi. Nissan'ın araç satışlarında yaşanan düşüş nedeniyle ilk etapta 9 bin kişiyi işten çıkarmayı ve üretim kapasitesini yüzde 20 azaltmayı planladığı ifade edildi.

Küresel ekonomik kriz nedeniyle son dönemde çok sayıda şirket konkordato ilan ederken büyük bir kısmı da iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı.

NİSSAN İFLASIN EŞİĞİNDE

Halkaya son eklenen marka ise otomotiv sektörünün dev ismi Nissan olacak gibi. Son dönemde ciddi finansal sıkıntılarla karşı karşıya kalan Nissan'ın satışları da beklentilerin çok altında kaldı.

İLK ETAPTA 9 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAKLAR

Firma, bu dönemde yaklaşık 9.000 kişiyi işten çıkarmayı, üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltmayı, Mitsubishi'deki hisselerini satmayı ve yeni model lansmanlarını ertelemeyi planlıyor. Ancak, bu önlemler bile şirketin geleceği açısından yeterli olmayabilir.

NAKİT AKIŞI SAĞLANMAZSA DURUM VAHİM

Financial Times ile yaptığı görüşmede, ismini açıklamayan iki üst düzey yönetici, firmanın hayatta kalabilmesi için yalnızca 12 ila 14 ayının kaldığını belirtti. Eğer bu süre zarfında yeni bir yatırımcı bulunamazsa ve nakit akışı sağlanmazsa, Nissan için iflas kaçınılmaz olacak.

Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
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Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Köklü firmaların batması bizleri derinden üzüyor bu nissan olur başka firma olur keşke insanların kanını emen garibanların bir lokma ekmeğine göz diken haksız kazanç sağlayan şeref yoksunları batsa (ama onlara da sıra gelecek )

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