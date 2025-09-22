Otomobil ithalatında yeni dönem! Vergi oranları belli oldu

Otomobil ithalatı ile ilgili uygulanacak yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, elektrikli ve hibrit araçlar dahil binek otomobillerine ilave vergi getirildi. Karar, 22 Eylül'den 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

YÜZDE 30'A VARAN İLAVE VERGİ GETİRİLDİ

Karara göre, konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için, adet başına yüzde 25 veya minimum 6 bin dolar, plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için adet başına yüzde 30 veya minimum 7 bin dolar, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 Dolar ilave vergi getirilecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalat Rejimi Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Kararı" sonrasında konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Ticaret Bakanlığımızca, ülkemizde üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülmekte, iç ve dış piyasa gelişmeleri, küresel trendler ve özellikle son dönemde dünya ticaretinde hızla artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak ithalat politikalarımız sürekli güncellenmektedir.

Bu kapsamda, otomotiv sektörü, ana ve yan sanayi üretimiyle oluşturduğu katma değer, ihracattaki yeri ve beraberinde getirdiği doğrudan ve dolaylı istihdamlar nedeniyle diğer sanayileşmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de önemli ve stratejik bir role sahiptir" denildi.

KARAR İKİ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kararın iki ay sonra yürürlüğe gireceğini de belirten bakanlık, "Düzenlemeye konu olan araçların ithalatında, başlamış işlemler için bir geçiş süreci de sağlanmış olup, Karar hükümleri, yayımı tarihini takip eden altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. Ticaret Bakanlığımız, ilgili kurumlarla istişare içerisinde, üretici ve tüketici faydasını ve otomotiv piyasasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, gelişmiş ülke ekonomileri ve sanayileşmiş tüm ülkeler için stratejik konumda bulunan otomotiv sektörüne dair yeni politikalar üretmeye, yerli üretimin, istihdamın ve ihracatın geliştirilmesi için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.