Otomobil Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri

Döviz kurunun artması ile otomobil fiyatları son yıllarda önemli oranda yükselmiş durumda. Bunun yanı sıra otomobillere uygulanan vergiler ile araçların fiyatları bir kat daha artıyor. Son olarak otomobillere uygulanan yüzde 18'lik KDV oranının yüzde 20'ye çıkarılması ile otomobil fiyatları bir kez daha artış gösterdi.

Otomobillere uygulanan toplam vergi miktarı

Bilindiği gibi ülkemizde otomobillere KDV'nin yanı sıra bir de ÖTV uygulanıyor. Sıfır otomobillere eklenen değişen oranlardaki verginin üzerine KDV'nin de eklenmesi ile araçların ülkemize giriş fiyatı ile satış fiyatı arasında uçurum meydana geliyor. Biz de yeni KDV oranı ile otomobillere uygulanan vergi miktarını sizler için tekrar hesapladık.

Bilindiği gibi ülkemizde geleneksel güç ünitesine sahip araçlarda motor hacmi ve net fiyatına göre yüzde 45 ile yüzde 220 arasında değişen ÖTV miktarları uygulanıyor. Hibrit araçlarda da yine motor gücü, motor silindir hacmi ve araç fiyatına göre aynı oranlarda değişen ÖTV uygulanıyor. Elektrikli otomobillerde ise motor gücü ve matrahına göre araçlara yüzde 10 ile yüzde 60 oranında ÖTV uygulanıyor. Tüm bu ÖTV rakamlarına şimdi ise yüzde 20'lik KDV eklenerek araçların fiyatlarını hesaplayabiliyoruz.

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İşte değişen KDV ile birlikte değişen otomobil vergi miktarı:

Motor Silindir HacmiVergisiz Satış Tutarı (ÖTV matrahı)ÖTVKDVToplam vergi miktarı1600 cm³'e kadar184.000 TL'yi aşmayan%45%20%74184.000 TL – 220.000 TL arasında olan%50%20%80220.000 TL – 250.000 TL arasında olan%60%20%92250.000 TL – 280.000 TL arasında olan%70%20%104280.000 TL üzeri%80%20%1161600 cm³ ile 2000 cm³ arası170.000 TL'ye kadar%130%20%176170.000 TL'yi üzeri%150%20%2002000 cm³'ten fazlaMatrah sınırı yok%220%20%284

Matrah listesi bu şekilde olsa da hali hazırda yüzde 80 ÖTV limitinin altında herhangi bir araç olmadığı için, yeni KDV oranı ile tüm otomobiller için toplam vergi miktarı yüzde 116'ya çıkmış durumda. Örnek vermek gerekirse, ülkemize 280 bin TL'den giriş yapan bir otomobil için ödememiz gereken miktar maalesef 604 bin 800 TL olarak hesaplanıyor. 8 Temmuz 2023 itibarıyla ülkemizdeki en ucuz otomobil ise 643 bin 900 TL'lik fiyatı ile Fiat Egea.

Hibrit otomobiller için değişen vergi miktarları:

Motor Silindir HacmiVergisiz Satış Tutarı (ÖTV matrahı)ÖTVKDVToplam vergi miktarı50 kW'ı geçip, 1800 cm³'ü geçmeyen228.000 TL'yi aşmayan%45%20%7450 kW'ı geçip, 1800 cm³'ü geçmeyen228.000 TL-350.000 TL arasında olan%50%20%8050 kW'ı geçip, 1800 cm³'ü geçmeyen350.000 TL üzeri%80%20%116100 kW'ı geçip, 2000 cm³'- 2500 cm³ arasında170.000 TL'yi aşmayan%130%20%176100 kW'ı geçip, 2500 cm3'ü geçmeyenSınırsız tutarda%150%20%200Diğerleri %220%20%284

Hibrit otomobiller de değişen KDV oranı ile fiyat değişiminden nasibini alacak. Geçtiğimiz yıl ülkemizde en çok satılan hibrit otomobil olan Toyota Corolla'nın 8 Temmuz 2023 itibarıyla satış fiyatı 1 milyon 229 bin 300 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatın 660 bin TL'sinin sadece vergi olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Elektrikli araçlardaki toplam vergi miktarı:

Motor gücüVergisiz Satış Tutarı (ÖTV matrahı)ÖTVKDVToplam vergi miktarı160 kW'ı geçmeyen1 milyon 250 bin TL'yi aşmayan%10%20%32160 kW'ı geçmeyen1 milyon 250 bin TL üzerinde%40%20%68160 kW üstü1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan%50%20%80Diğerleri%60%20%92

Elektrikli araçların fiyatları da değişen KDV oranı ile birlikte bir miktar daha artacak. Şu anda en ucuz elektrikli otomobil olan Dacia Spring ise 850 bin TL'lik fiyat etiketine sahip. Lansmana özel olan bu fiyatın ilerleyen dönemde artması sürpriz olmayacaktır.

Değişen KDV oranları ile otomobillere yüzde 284'ü bulan vergiler ödemeye başlıyoruz. Peki siz otomobillere ödediğimiz toplam vergi miktarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.