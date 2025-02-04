Otogaz grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'nin ekonomik koşulları, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Son olarak ocak ayının sonunda motorin fiyatlarında bir indirim gerçekleşmişti. Gelen bilgilere göre şimdi de LPG (otogaz) fiyatlarına zam yapılacak.

LPG'YE 1 LİRALIK ZAM BEKLENİYOR!

16 Ocak 2025 tarihinde motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı. Ancak, ocak ayının son gününde motorin fiyatlarında 89 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti. Otogazın litre satış fiyatında 1 lira zam bekleniyor. Zamlı fiyatların çarşamba gününden itibaren tabelalara yansıması öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.34 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 46.36 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.86 TL

Motorin litre fiyatı: 47.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.23 TL

Motorin litre fiyatı: 47.53 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL