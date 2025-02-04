Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! İşte yeni dönemin detayları
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı

İmamoğlu'ndan "Karşıyım" diyen Mansur Yavaş'a yanıt geldi

Otogaz grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otogazın litre satış fiyatında 1 lira zam bekleniyor. Zamlı fiyatların çarşamba gününden itibaren tabelalara yansıması öngörülüyor.

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'nin ekonomik koşulları, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Son olarak ocak ayının sonunda motorin fiyatlarında bir indirim gerçekleşmişti. Gelen bilgilere göre şimdi de LPG (otogaz) fiyatlarına zam yapılacak.

LPG'YE 1 LİRALIK ZAM BEKLENİYOR!

16 Ocak 2025 tarihinde motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı. Ancak, ocak ayının son gününde motorin fiyatlarında 89 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti. Otogazın litre satış fiyatında 1 lira zam bekleniyor. Zamlı fiyatların çarşamba gününden itibaren tabelalara yansıması öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.34 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 46.36 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.86 TL

Motorin litre fiyatı: 47.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.23 TL

Motorin litre fiyatı: 47.53 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL

Otogaz grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Demans hastası Bruce Wıllıs'ten kötü haber
img

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
img

İmamoğlu'ndan "Karşıyım" diyen Mansur Yavaş'a yanıt geldi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRealist:

3 gün kapatın kontağı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paranın merkezine kara para operasyonu! Kapalıçarşı'nın tepe ismi gözaltında

Paranın merkezine kara para operasyonu
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.