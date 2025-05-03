Otogaz fiyatlarında salı gününden itibaren indirim bekleniyor

Otogaz fiyatlarında salı gününden itibaren indirim bekleniyor
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Otogaz grubuna gelecek hafta salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Milyonlarca aracı etkileyecek indirime göre LPG fiyatlarına 1 lira 20 kuruşluk düşüş yaşanacak.

ABD'nin öncülük ettiği küresel ticaret savaşlarında gümrük tarifelerindeki belirsizlik sonrası petrol fiyatları 75 dolardan 60 dolara kadar geri çekildi. Petrolde yaşanan gerilemenin ortasında motorin fiyatlarında 1 lira 45 kuruş, benzin fiyatlarında 1 lira 55 kuruş, LPG fiyatlarında ise 76 kuruş indirim gerçekleşti. Akaryakıt fiyatlarında makasın açılmasının ardından sektör temsilcileri ise salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde (06.05.2025 - 00.01) LPG fiyatlarına 1 lira 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.20 TL/LT

Motorin 45.41 TL/LT

Otogaz 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.05 TL/LT

Motorin 45.29 TL/LT

Otogaz 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.81 TL/LT

Motorin 46.22 TL/LT

Otogaz 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.17 TL/LT

Motorin 46.56 TL/LT

Otogaz 27.24 TL/LT

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıZaky:

Mehter Marsi.. 3 ileri 1 geri..

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Haber YorumlarıKoyunlara Fısıldayan adam:

Petrol fiyatları dibi gördü 1 lira indirim yapiyorlar :D bide müjde sokym mujdenize

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Milletin kanını vampir gibi emdiler dünyada petrol fiyatları hızla düşüp diplere inerken bizdeki kan emicilerin yeni aklına gelmiş indirim yazıklar olsun

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ulan gabar ne alemde aloooooooooo

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Haber YorumlarıDağıstan:

Ama Ötv,Kdv vb gibi vergiler baki

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Haber YorumlarıDağıstan:

Yollarda dikkat edin. Jandarma Minibüslerinin önünde , otomobillerinin üzerinde , Trafik araçlarının da üzerinde Medar Mts diye bir aparak var. Gelen ,giden araç fark etmiyor ve dört şeritli yoldak, tüm araçlara ceza kesebiliyor.Görüntü desteği de var. Okuduğuma göre Radarsan vb firması Yapay Zeka kullanarak üretmiş bu aleti. Amman dikkat..

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Haber YorumlarıAhmet Akb:

mazot fiyatları da indirilsin

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