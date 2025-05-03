Otogaz fiyatlarında salı gününden itibaren indirim bekleniyor

ABD'nin öncülük ettiği küresel ticaret savaşlarında gümrük tarifelerindeki belirsizlik sonrası petrol fiyatları 75 dolardan 60 dolara kadar geri çekildi. Petrolde yaşanan gerilemenin ortasında motorin fiyatlarında 1 lira 45 kuruş, benzin fiyatlarında 1 lira 55 kuruş, LPG fiyatlarında ise 76 kuruş indirim gerçekleşti. Akaryakıt fiyatlarında makasın açılmasının ardından sektör temsilcileri ise salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde (06.05.2025 - 00.01) LPG fiyatlarına 1 lira 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.20 TL/LT

Motorin 45.41 TL/LT

Otogaz 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.05 TL/LT

Motorin 45.29 TL/LT

Otogaz 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.81 TL/LT

Motorin 46.22 TL/LT

Otogaz 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.17 TL/LT

Motorin 46.56 TL/LT

Otogaz 27.24 TL/LT