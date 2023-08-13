OSTİM OSB Dijital Dönüşüm Ofisi, 15 Firmaya Verimlilik Artışı Sağladı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) faaliyet gösteren 15 firma, Dijital Dönüşüm Ofisinin çalışmaları sayesinde verimliliklerini artırdı.

Osb bünyesinde, Ocak 2022'de kurulan "OSTİM OSB Dijital Dönüşüm Ofisi", bölgedeki firmaların gelişen teknolojiye uyum sağlamaları, böylece dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırarak verimliliklerini artırmaları için çalışıyor.

Bu kapsamda yaklaşık iki yıldır bölge ekosistemi içerisinde yer alan 6 bin 500'den fazla işletmeye dijital dönüşümün nasıl uygulanacağı konusunda danışmanlık hizmeti sunuluyor. Çalışmalar sonucunda bugüne kadar 15 firma, üretimlerinde dijital dönüşüm uygulamalarından yararlanmaya başladı.

Küresel rekabette firmalara avantaj sağlıyor

OSTİM OSB Müdürü Adem Arıcı, AA muhabirine, ofisin, firmaların dijital dönüşüm sürecine dahil olması ve bu sürecin hızlandırılması amacıyla kurulduğunu söyledi.

Yalın üretime geçmek ve yüksek verimlilikte çalışmak isteyen firmalara "ücretsiz" danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirten Arıcı, "Devletin bu yöndeki teşviklerini ve desteklerini onlara anlatıyoruz. Çünkü firmalarımızın verimliliği ne kadar artarsa bu daha çok ihracat, iş gücü ve üretim anlamına geliyor." dedi.

Arıcı, dijital dönüşümün verimlilik artışı sağladığına işaret ederek, şu an ağırlıklı olarak savunma sanayisi, medikal, yenilenebilir enerji sektörlerinde üretim yapan firmaların sürece dahil olduklarını dile getirdi.

Dijital dönüşümün, prosedürleri yalın hale getirme ve üretim süreçlerini kısaltma açısından avantaj sağladığına dikkati çeken Arıcı, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın gelecekle ilgili dönüşmesi ne kadar hızlı olursa o kadar rekabetçi olabilirler. Aynı zamanda dünyadaki diğer rakipleriyle de o kadar yarışma imkanına sahip olurlar. Biz de buna inanan firmalarımıza dijital dönüşüm konusunda danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyoruz."

"Dijital dönüşüm artık ulaşılmaz değil"

OSTİM OSB Dijital Dönüşüm Ofisi Yöneticisi Çağrı Çağlar Öngüner de sanayiciler için dijital dönüşümün ütopik bir kavram olmadığına işaret ederek, "Dijital dönüşüm artık ulaşılmaz değil, bir teknoloji sorunu değil. Aslında firmalar için bir teknoloji çözümü." dedi.

Öngüner, firmaların, kaynaklarını verimli yönetebilecekleri teknolojilere artık daha rahat erişebildiklerini belirtti.

Her firmanın üretimlerinde dijital dönüşümü yakalamasını hedeflediklerini anlatan Öngüner, şöyle devam etti:

"Her firma dijital dönüşüme öncelik verecek durumda olmayabilir ancak özellikle üretim yapan firmalarımızın öncelik vermesi konusunda bir gayretimiz var. Bu anlamda da firmalarımızı dijital dönüşüm çözümleriyle birlikte teknolojilere yönlendirip tasarruf elde edecek noktaları belirlemelerini sağlıyoruz. Hedefimiz tüm firmaların dijitalleşmesi."

Dijital dönüşümün ihracata katkısına da değinen Öngüner, "Firmanın kendi üretimini, kendi fabrikasını dijital olarak takip ediyor olup olmaması, firmalar için önemli bir seçenek. Ayrıca firmaların dışarıya açılmasında dijital dönüşüm önemli bir prestij kaynağı." diye konuştu.

Öngüner, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Türkiye'nin lokomotif gücü olduğunu vurgulayarak, ihracatın özellikle KOBİ'lerin "rekabet gücü" oluşturabilmesi için önemli olduğunu ifade etti.

"Üretimde zaman, verimlilik ve performans hızlı şekilde takip edilebiliyor"

Savunma sanayisi alanında yerli üretim yapan ve yaklaşık 10 aydır üretim süreçlerine dijital dönüşüm uygulamalarını dahil eden HAS-EL Teknik Makina Savunma Sanayi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uz, dijital dönüşüm uygulamalarıyla üretimde zaman, verimlilik ve performans gibi tüm aşamaların hızlı şekilde takip edilebildiğine işaret etti.

Uz, şunları kaydetti:

"Makinelerin çalışma zamanları, çalışma oranları, hata kodlarıyla birlikte ne zaman ve ne kadar durduğu, hangi vardiyada hangi personelin, hangi parçayı ne kadar zamanda işlediği gibi tüm verileri toplayabiliyoruz. Bu bize hem personelin performansının ölçülmesi ve kontrolü anlamında bir kazanım sağlıyor hem de bizim parça üretimleri konusunda iyileştirme yapmamıza olanak tanıyor."

Dijital dönüşümü üretimlerinde kullanmaları açısından diğer firmalara tavsiyelerde de bulunan Uz, "Firmayı bağlayıcı bir etmen olmasına karşılık, ana yükleniciler için ulaşılması zor bilgilerin doğruluğu anlamında direkt ve net veri sağlayabilen bir sistem. Personel, üretim adetleri ve hızları olarak kendimizi net bir şekilde değerlendirip aksadığımız, düzelteceğimiz ve önlem alacağımız noktalarda geri dönüşler sağlıyor." dedi.