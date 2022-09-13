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Osmanlı'nın yaylasındaki bungolovlar bakımsızlıktan yıkılıyor

Ekonomi Haberleri

Osmanlı'nın yaylasındaki bungolovlar bakımsızlıktan yıkılıyor

Bursa'da Osmanlı'nın yaylasında ilçe belediyesinin işlettiği bungalov evler bakımsızlıktan yıkıldı.

Bursa'da Osmanlı'nın yaylasında ilçe belediyesinin işlettiği bungalov evler bakımsızlıktan yıkıldı. Bu durumu gören vatandaşlar ise tepki gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles Kocayayla'ya bungalov evler yapıp bu evleri belediyeye devretti, ilçe belediyesi kendisine hazır verilen evlerin bakımı yaptırmayıp çürümeye terk etti. Bakım yapılmadığı için milyonluk yatırımlar yıkılarak harabeye döndü. Milyonluk yatırımların bakımsızlıktan bu kısa sürede bu duruma gelmesi gören herkesin yüreğini sızlattı.

Gördükleri manzara karşısında çok üzüldüklerini ifade eden vatandaşlar, "Kocayayla muhteşem doğaya sahip bir yer, buraya gelip doğayla iç içe vakit geçiriyoruz. Buraya yapılan bungalov evler bakımsızlıktan yıkılmış durumda, kapıları ve camları kırılmış gördüğümüz bu manzara bizi çok üzdü" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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