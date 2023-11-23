Osmaniye'de Depremzedeler İçin Konteyner Çarşısı Tamamlandı

Osmaniye'de depremzede esnaflar için kurulan 104 konteynerlik çarşı tamamlandı

OSMANİYE - Osmaniye'de, depremzede esnaflar için hazırlanan içerisinde 104 konteynerin bulunduğu, Cebelibereket Konteyner Çarşısı tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, Osmaniye'de çok sayıda iş yeri yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu. Osmaniye merkezdeki esnafın yeniden ekonomik hayata katılabilmesi için oluşturulan 104 konteynerlik Cebelibereket Konteyner Çarşı'nın 102'sinin anahtar teslimi yapıldı. Yeni yapılan konteyner çarşıda inceleme yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, faaliyete başlayan işyeri sahipleriyle sohbet ederek, iş yerlerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Cebelibereket Konteyner Çarşı'da 104 iş merkezimiz olacak. En büyük konteyner çarşımız burası. Büyük bir hizmet tamamlandı ve kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. 102 hemşerimize anahtar teslimi yapıldı. İnşallah burası tamamen faaliyete geçtiğinde çok canlı bir çarşı olacak. Yapılan konteyner çarşılar içinde en güzellerinden biri oldu. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.