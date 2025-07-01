Osmangazi Köprüsü ile 9 Yılda 108 Milyar Lira Tasarruf

Osmangazi Köprüsü ile 9 Yılda 108 Milyar Lira Tasarruf
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün sadece 6 dakikada İzmit Körfezi'ni geçme imkanı sağladığını ve bu sayede 9 yılda toplam 108 milyar lira tasarruf elde edildiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü ile İzmit Körfezi'nin sadece 6 dakikada geçilebildiğini belirterek, "Köprü sayesinde 9 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 108 milyar lira tasarruf ettik" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Osmangazi Köprüsü'nün 1 Temmuz 2016 tarihinde trafiğe açıldığını söyleyerek, açılışının 9'uncu yıl dönümü olduğunu belirtti. Uraloğlu, 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli halkası olan Osmangazi Köprüsü'nün İzmit Körfezi'nin iki yakasını birbirine bağladığını ifade ederek, "Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribot ile geçiş 45-60 dakika sürerken; Osmangazi Köprüsü sayesinde bu süre sadece 6 dakikaya indi" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, köprünün sunduğu kesintisiz geçiş imkanı sayesinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlandığını işaret ederek, "Köprü ile 9 yılda yaklaşık 23 milyar lira akaryakıt tasarrufu ve 85 milyar lira zaman tasarrufu elde edilerek toplam tasarruf miktarı 108 milyar liraya ulaştı. Çevre dostu bu avantaj, karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor. Osmangazi Köprüsü ile 9 yılda 1,4 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık" açıklamasında bulundu.

'TOPLAM UZUNLUĞU 2 BİN 682 METRE'

Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 2 bin 682 metre olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "1550 metre orta açıklığıyla köprümüz, dünyada işletmeye açık en büyük orta açıklıklı asma köprüler arasında 7'nci sırada yer alıyor. Bu dev eseri 39 ay gibi bir sürede tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. Köprünün yapımında kullanılan çelik teller uç uca eklense 84 bin 518 kilometre uzunluğa erişiyor. Bu mesafe dünyanın etrafını iki defadan fazla dolanabilecek kadar uzun. Yapımında kullanılan 109 bin 490 ton çelik, 73 bin adet otomobile denk. Ana açıklık tabliye alanı ise 96 bin 364 metrekare olup yaklaşık 14 futbol sahasına eş değer" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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