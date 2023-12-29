Osmangazi Belediyesi Fahiş Fiyatları Kontrol Ediyor

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların fahiş fiyatlarla mağdur olmaması için etiket kontrollerini arttırdı.

Açıklanan asgari ücretle birlikte fırsatçılar tarafından ürünlerin fiyatlarının fahiş şekilde arttırılmaması için denetimlerini sıklaştıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ilçedeki tüm işletmelerde ani denetimler düzenleyerek, ürünlerin raf ile kasadaki fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol ediyor. Ayrıca ekipler daha önce tuttukları raf fiyatı notlarından ürünlerin fiyatlarının değişip değişmediğini inceliyor. Yapılan son denetimle ilçedeki farklı işletmeleri ziyaret eden zabıta ekipleri, yaptıkları kontrollerde herhangi bir fahiş fiyat etiketiyle karşılaşmadı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini her gün düzenli olarak gerçekleştiriyor. - BURSA