Üye Girişi
Haberler
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

 Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı

Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki bebeğin annesi tutuklandı
5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı

5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı

Osmancık Yırtmaç Yemeği Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Osmancık Yırtmaç Yemeği Coğrafi İşaret Tescili Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık Kaymakamlığı'nın yaptığı başvuru sonucunda, ilçenin yöresel yemeği 'Osmancık yırtmaç yemeği' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Bu adım, ilçenin tanınırlığını artırmayı ve kültürünü tanıtmayı amaçlıyor.

Osmancık Kaymakamlığı tarafından yapılan başvuru neticesinde, ilçenin yöresel yemeği ' Osmancık yırtmaç yemeği' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

Osmancık Kaymakamlığı, ilçenin tanınırlığını arttırmak, tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde ' Osmancık yırtmaç yemeği' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunmuştu.

Yapılan başvuru neticesinde, ' Osmancık yırtmaç yemeği' coğrafi işaret tescil belgesi ile tescillendi.

Asma yaprakları kullanılarak yapılan Osmancık yırtmaç yemeği, lezzeti ile ilçeyi ziyaret eden vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Kredi kartlarında korkutan tablo
img

Nurgül Yeşilçay'ın cesur tarzı göz doldurdu
img

Gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Slovan Bratislava Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sparta Prag Atletico Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sparta Prag Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BRATİSLAVA MİLAN maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ BEDAVA) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Ordu okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ordu'da okul yok mu (Ordu Valiliği Açıklaması)? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 26 Kasım EXXEN spor canlı izle Bayburt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (Bayburt Valiliği Açıklaması)? İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)? Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.