Osmancık Yırtmaç Yemeği Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Osmancık Kaymakamlığı tarafından yapılan başvuru neticesinde, ilçenin yöresel yemeği ' Osmancık yırtmaç yemeği' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

Osmancık Kaymakamlığı, ilçenin tanınırlığını arttırmak, tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde ' Osmancık yırtmaç yemeği' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunmuştu.

Yapılan başvuru neticesinde, ' Osmancık yırtmaç yemeği' coğrafi işaret tescil belgesi ile tescillendi.

Asma yaprakları kullanılarak yapılan Osmancık yırtmaç yemeği, lezzeti ile ilçeyi ziyaret eden vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. - ÇORUM