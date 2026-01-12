Haberler

Denizlili lokantacılar 3. kez Osman Üçgül dedi

Güncelleme:
Denizli Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 10'uncu Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Osman Üçgül, 650 oyla rakibi Yasemin Orhan'a büyük fark atarak yeniden başkanlığa seçildi.

Denizli Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 10'uncu Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Osman Üçgül, rakibi Yasemin Orhan'a büyük fark atarak 650 oyla üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'ne (DESOB) bağlı odalar arasında önemli bir yere sahip olan Denizli Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 10'uncu Olağan Genel Kurulu, Vera Event Düğün Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda, DESOB Başkan Vekili ve mevcut başkan Osman Üçgül ile Yasemin Orhan başkanlık için yarıştı.

Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam ederken, üyelerin seçime gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti. Sandıkların açılmasıyla birlikte salonda heyecan doruğa çıktı. Her iki adayın da yakından takip ettiği oy sayımı sonucunda, resmi olmayan sonuçlara göre Osman Üçgül açık ara farkla yeniden başkan seçildi.

Seçimlerde Osman Üçgül 650 oy alırken, Yasemin Orhan 108 oyda kaldı. Üyelerden aldığı güçlü destekle güven tazeleyen Osman Üçgül, üçüncü kez Denizli Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine seçilerek yoluna devam etti.

Mehmet Ali Erbeği'den tebrik

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, kongrede divan başkanlığı görevini yürüten Denizli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, yeniden başkanlığa seçilen Osman Üçgül'ü tebrik etti. Erbeği, demokratik bir ortamda gerçekleştirilen genel kurul sürecinde emek veren tüm adaylara, yöneticilere ve oda üyelerine teşekkür ederek, yeni görev döneminin Denizli lokantacı esnafı başta olmak üzere tüm camiaya hayırlı olmasını temenni etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
