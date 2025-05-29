Osman Gazi Doğalgaz Platformu İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e Geçiş Yaptı

Osman Gazi platformu, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İstanbul Boğaz'ından su fıskiyeleriyle Karadeniz'e açıldı.

Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. Dev platformun geçişi sırasında römorkörler tarafından su fıskiyeli uğurlama yapıldı. Boğaz geçişi boyunca 9 kılavuz kaptan, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, römorkörler ve can kurtarma botları Osman Gazi'ye eşlik etti. Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapacak olan ve Karadeniz'deki doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak platformun, 1 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşması, 2026 yılında ise aktif üretime başlaması planlanıyor. - İSTANBUL