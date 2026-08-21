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Doğal sit alanı sınırları değişti

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Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerindeki 'Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanı'nın sınırlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde bulunan "Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanı"nın sınırlarının değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içinde ilan edilen "Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanı"nın sınırları değiştirildi.

Kararın ekinde bu alana ilişkin kroki ve koordinat listesi de yer aldı.

Kaynak: AA
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