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ORKÖY Kredisiyle Traktör Sahibi Oldu

ORKÖY Kredisiyle Traktör Sahibi Oldu
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan orman köylüsü Sibel Karaca, ORKÖY kredisiyle traktör sahibi oldu. Ailesiyle birlikte orman üretim çalışmalarına katılarak hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

ORKÖY kredileriyle desteklenen orman köylüleri, ormanlarda gerçekleştirdikleri üretim çalışmalarıyla hem aile bütçelerine, hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yeşilköy'de yaşayan Sibel Karaca da ORKÖY desteklerinden yararlanarak traktör sahibi oldu. Karaca, aldığı traktörle ailesiyle birlikte Gökova bölgesinde üretim çalışmalarına katılarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

ORKÖY kredisi sayesinde üretim faaliyetlerinde kullanabileceği traktöre kavuşan Karaca, ailesiyle birlikte ormanlarda yürütülen çalışmalarda aktif rol alıyor. Gerçekleştirilen üretim faaliyetleri, orman köylülerinin ekonomik gelir elde etmesine katkı sunarken, kırsal kalkınmanın desteklenmesine de imkan sağlıyor.

Orman köylülerine yönelik sağlanan ORKÖY destekleriyle tarımsal ve ormancılık faaliyetlerinde kullanılan araç ve ekipmanların temin edilmesi, üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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