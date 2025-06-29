Orhan Turan: Türkiye için Kaliteli İnsan Kaynağına Yatırım Zorunlu

Türk Sanayici İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye'nin, küresel rekabet gücünü artırmak için kaliteli insan kaynağına yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneğinden (TÜGİAD) yapılan açıklamada, derneğin, iş dünyasının duayen isimleri ile genç liderleri aynı çatı altında buluşturduğu "Liderlik Felsefesi Üzerine İkili Sohbetler" serisinin dördüncü oturumunun konuğu TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜGİAD Onursal Üyesi Orhan Turan oldu.

"Farklılıkları Yönetebilen Liderlik" başlığıyla TÜGİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü TÜGİAD Onursal Üyesi Deniz Başıbüyük üstlendi.

TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Ogün Doğan, genç kuşak temsilcisi olarak etkinliğe katkı sunarken, TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, çok sayıda eski ve yeni TÜGİAD üyesi de etkinliğe katıldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, TÜGİAD'daki geçmiş dönem deneyimlerinin kişisel gelişiminde dönüştürücü etkisi olduğunu belirterek, gençlere de sivil toplumda aktif rol almalarını tavsiye etti.

Turan, "STK'ler sadece birer platform değil, aynı zamanda vizyon geliştiren, insanı dönüştüren okullardır. TÜGİAD benim için de böyle bir okul oldu. Ayrıca TÜGİAD'ın bir başka özelliği daha var. İki tane TÜSİAD başkanı çıkardı, belki bir süre sonra üçüncü başkan da çıkabilir, bundan gurur duyarım." ifadelerini kullandı.

Eğitim sisteminin niteliğiyle ekonomik gelişmişlik arasında doğrudan bağ bulunduğuna işaret eden Turan, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmak için kaliteli insan kaynağına yatırım yapması gerektiğini bildirdi.

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım da TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ağırlamanın sivil toplum hafızasını tazelemek açısından kıymetli bir buluşma olduğunu ifade ederek, TÜGİAD'ın, yalnızca genç iş insanlarını bir araya getiren bir platform değil, aynı zamanda Türkiye'nin sivil toplum kültürüne yön veren bir okul olduğunu aktardı.