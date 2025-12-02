Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, işbirliği protokolleri, farkındalık ve eğitim çalışmalarıyla organize sanayi bölgelerini ( Osb ), yeşil dönüşümde Türk sanayisine lokomotif olmaya hazırladıklarını bildirdi.

OSBÜK'ün 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla KOSGEB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kütükcü, burada yaptığı konuşmada, her dönem olduğu gibi, bu dönemde de birlik ve beraberlik içinde, istişare kültürünü daha da güçlendirdiklerini belirterek, sanayi üretiminin, istihdamın ve ihracatın lokomotifi olduklarını söyledi.

Ekonomideki dalgalı seyirlere, küresel gelişmelere, savaşlara, tüm jeopolitik risklere, ağır deprem ve felaketlere rağmen rotalarının hep üretim, istihdam ve ihracat olduğunu vurgulayan Kütükcü, "Birlik olduk, kararlılık gösterdik, zorlukları üretime çevirerek ilerledik. Bugün geldiğimiz noktada, 371'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 45'i Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere OSB sayımız 416'ya ulaştı." dedi.

Kütükcü, fabrika sayısını 68 binin üzerine çıkardıkları bilgisini vererek, Türkiye'nin toplam sanayi üretimindeki payını yüzde 50'ye yaklaştırdıklarını, son 5 yılda OSB'lerde 500 bini aşkın istihdam sağladıklarını, böylece toplam istihdamın 2 milyon 700 bini aştığını ifade etti.

Kuruluş olarak, bu dönemde de talepleri ve sorunlarını dile getirmeye devam ettiklerini dile getiren Kütükcü, şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece geçtiğimiz yıl OSB'lerde, OSB Uygulama Yönetmeliği, mesleki eğitim, lisanssız elektrik üretimi başvuruları, Elektronik Kamu Alımları Platformu, uzaktan eğitim kapısı, vergi istisnaları, internet tapu işlemleri, yapı sınıflarının güncellenmesi gibi pek çok başlıkta gelen 499 sorun ve talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili bakanlıklarla, EPDK, BOTAŞ gibi kurumlarla paylaştık, takiplerini yaptık."

Kütükcü, OSB'lerde Türk sanayisinin ikiz dönüşümüne lokomotif yapma vizyonuyla çıktıkları yolda, yeni projeler hayata geçirmeyi, yeni işbirliği protokolleri imzalamayı sürdürdüklerini belirterek, uygulamaya aldıkları yüzde 100 yerli ve milli "OSBÜK Bulut Projesi" ile OSB'lere ve katılımcı firmalara sanal sunucu, veri güvenliği ve yedekleme hizmeti verdiklerini, dijital süreçlerin kurulmasına destek olduklarını anlattı.

"2 bin dijital elçi yetiştirdik"

OSB'lerin dijital dönüşümünü gerçekleştirecek insan kaynağını yetiştirmek amacıyla başlattıkları eğitim programını tamamladıklarını aktaran Kütükcü, şöyle devam etti:

"Böylece OSB çalışanlarımızdan oluşan 2 bin dijital elçi yetiştirdik. Enerji izleme sistemimizle 190 OSB'mizin elektrik tüketimlerini anlık takip ediyor, analizlerini yapıyor ve devletimizin enerjide daha doğru politikalar oluşturmasına destek oluyoruz. Enerji tüketimi, istihdam, mesleki eğitim altyapısı, AR-GE ve tasarım merkezlerine dair pek çok veriye güvenli erişim imkanı veren OSBÜK Net Projemizle OSB'lerimizin veri ve bilgiye dayalı analiz kapasitesini yükseltiyoruz."

Kütükcü, öte yandan insan kaynağının eğitimini de öncelemeyi sürdüklerini ifade ederek, geçen yıl OSBÜK Akademinin OSB'lerden gelen talepler doğrultusunda çevre, enerji, dış ticaret, dijitalleşme, finans, yeşil dönüşüm gibi pek çok konuda 30'u aşkın eğitim, seminer ve konferans verdiğini dile getirdi.

Düzenlenen bu eğitimlere 1000'den fazla OSB çalışanının katıldığını belirten Kütükcü, "Yaptığımız işbirliği protokolleri, farkındalık ve eğitim çalışmalarıyla OSB'lerimizi, yeşil dönüşümde Türk sanayisine lokomotif olmaya hazırlıyoruz. Bugün 13 OSB'mize daha Bakanımızla birlikte Yeşil OSB Sertifikası vereceğiz. Böylece Türkiye'de bu sertifikaya sahip OSB sayımız 27'ye ulaşmış olacak. Ayrıca yine bugün 3 OSB'mize de TS ISO 46001 Su Verimliliği Belgelerini takdim edeceğiz." diye konuştu.

Kütükcü, kuruldukları günden bugüne Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi ile OSB'lere kılavuzluk etmeyi sürdürdüklerine dikkati çekerek, üretimden ve üreterek kalkınmaktan başka yolun olmadığını vurguladı.

Görev yaptıkları her şehirde, OSB'de ve işletmede sorumluluklarının OSB'leri dünden daha güçlü, yarından daha iddialı bir noktaya taşımak olduğunu belirten Kütükcü, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yeni planlı sanayi alanlarına ihtiyacı her zamankinden daha fazla. Kuruluş olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, göreve geldiği Haziran 2023'ten bu yana toplam 27 milyon 770 bin metrekare büyüklüğünde 20 yeni OSB'nin kuruluşuna imza attı. Bu rakam sadece bir büyüklüğü ifade etmiyor, aynı zamanda Türkiye'nin üretim cesaretini, sanayi vizyonunu, yarınlarına duyduğu güveni ifade ediyor. OSB'lerdeki her metrekarenin ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine katkıda bulunacağına, geleceğin Türkiye'sinin OSB'lerin omuzlarında yükseleceğine yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum."

OSB'ler sertifikalarını aldı

Toplantıda, Yeşil OSB Sertifikası almaya hak kazanan 13 OSB'ye belgeleri Bakan Kacır ile Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından takdim edildi.

Bu bölgeler, Ankara OSTİM OSB, Bursa Hasanağa OSB, Bursa Kayapa OSB, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB, İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB, İzmir Pancar OSB, İzmir Tire OSB, Kayseri Mimarsinan OSB, Kocaeli Gebze OSB, Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB, Kocaeli Gebze V. Kimya İhtisas OSB, Niğde OSB ve Tekirdağ Çerkezköy OSB olarak sıralandı.

Ayrıca, Kocaeli Gebze Dilovası OSB, Konya OSB ve Mersin OSB de "TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi" aldı.