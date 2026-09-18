Ordu Ticaret Borsası’ndan fındıkta fiyat açıklaması

Ordu Ticaret Borsası tarafından 2026 fındık sezonu ve fiyatlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Üretici naziresinden bakıldığında, mevcut enflasyonist ortamda kabul edilebilir, tatminkar bir fiyat değildir. Ortaya çıkan bu olumsuz tablonun faturasının Oda ve Borsa üyesi tacirlere kesilmesi; üretim tekniklerinin, yapısal, pazarlama, ihracat sorunlarının ve küresel pazar etkilerinin belirleyiciliğinin yok sayılması çözüme değil, sorunu daha da büyütmeye hizmet etmektedir" denildi.

Yapılan açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) vasıtasıyla bu sezon da destekleme alımı yapıldığı, levant kalite için 250, Giresun kalite için 255 lira fiyat ilan edildiği hatırlatılarak, serbest piyasa fiyatı ile destekleme fiyatı arasındaki makasın açık teşekkül ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, üretici naziresinden bakıldığında, mevcut enflasyonist ortamda kabul edilebilir, tatminkar bir fiyat olmadığına dikkat çekilerek, "Ortaya çıkan bu olumsuz tablonun faturasının oda ve borsa üyesi tacirlere kesilmesi, üretim tekniklerinin, yapısal, pazarlama, ihracat sorunlarının ve küresel pazar etkilerinin belirleyiciliğinin yok sayılması çözüme değil, sorunu daha da büyütmeye hizmet etmektedir" denildi.

Fındık ticareti yapan, işleyip ihraç eden, sektöre yatırım yapıp istihdam oluşturarak katma değer üreten firmaların 'spekülatör', 'manipülasyoncu' gibi ithamlarla şikayet edilmelerinin sektörü sürekli bir inceleme ve soruşturma kıskancında tutma eğiliminin popülizmden ibaret olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Fındık, ihraç ürünüdür. Bir dünya fiyatı vardır ve dış piyasada teşekkül eden dünya fiyatı iç piyasada oluşmasını arzu ettiğimiz fiyatı beslememektedir. Örneğin Azerbaycan'da yüzde 50 randımanlı kabuklu fındık 2,80 dolar, Gürcistan'da 3,46 dolardır. İşin temel realitesi de buradadır. Yıllardır yürütülen sektör incelemeleri de bu realiteyi ortaya koymaktadır. İlimizdeki firmaların şikayet edilmesi, fındık üretilen diğer bölgelerde sanki farklı ve tatminkar bir fiyatın teşekkül ettiği, sorunun sadece Ordu'da ve Ordu odaklı olduğu gibi bir algı ortaya çıkarmaktadır. Bu algı doğru değildir. Tüm bir bölgede ortalama fiyatın aynı seviyelerde olduğu görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı