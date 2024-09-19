Ordu'nun Enerji İhtiyacının Yüzde 97'si HES'lerden Karşılanıyor

Ordu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Zeki Ardahanlıoğlu, Ordu'nun enerji üretiminin yüzde 97'lik kısmının hidroelektrik santrallerden( Hes ) sağlandığını açıkladı.

Ordu Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı çalışma planı kapsamında ilde yatırım ve üretim yapan enerji sektörünün karşılaştığı sorun, sıkıntı ve talepleri değerlendirildiği toplantıda açıklamalarda bulunan Ardahanlıoğlu, Ordu ilinin elektrik ihtiyacının HES'lerden sağlandığını söyledi.

Ardahanlıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Ordu ili elektrik üretiminde 5. sıradadır. Doğu Karadeniz Bölgesi ülkemiz üretiminin yüzde 6'sını karşılamaktadır. İlimizde EPDK Lisanslı (kurulu gücü 5 MW üzeri) 18 adet işletme bulunuyor. Bu işletmelerin 15 tanesi hidroelektrik, 2 tanesi rüzgar, 1 tanesi biyogaz santralidir. Mesudiye 4 HES, 1 RES ve Akkuş 2 HES, 1 RES, 1 GES ile en fazla yenilenebilir enerji santraline sahip ilçelerdir."

"Ordu elektriğini HES'lerden karşılıyor"

Ordu'da 2023 yılında toplam elektrik tüketiminin 1 milyar 312 milyon 253 MWh olarak gerçekleştiğini belirten Ardahanlıoğlu, "Bununla birlikte 2023 yılı elektrik üretimimiz 1 milyar 530 milyon 550 MWh olmuştur. İlimizin elektrik üretimi, tüketiminin yaklaşık yüzde 116'sını karşılayacak düzeydedir. İlimizin enerji üretiminin yüzde 97'lik kısmı hidroelektrik santrallerden sağlanmaktadır" diye konuştu. - ORDU