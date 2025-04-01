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Ordu'da Fındık Verimliliği Projesi'nde Sezon Öncesi Hazırlıklar Başladı

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Ordu'da, Fındık Verimliliği Projesi (FINVER) kapsamında fındık bahçelerinde yeni hasat sezonu için hazırlıklara başlandı. Proje, atıl bahçeleri ekonomiye kazandırmayı ve fındık üretiminden elde edilen geliri artırmayı hedefliyor.

Ordu'da, Fındık Verimliliği Projesi'nin (FINVER) uygulandığı bahçelerde sezon öncesi çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 4 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında ekiplerin yeni hasat sezonu için hazırlıklara başladığı belirtildi.

Üreticilerden 5 yıllığına kiralanan fındık bahçelerinin bakımının yapıldığı vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı projenin amacının, fındık üretiminden elde edilen geliri daha artırmak ve atıl kalan bahçeleri ekonomiye kazandırmak olduğunun altı çizildi.

Kiralanan fındık bahçelerinin ziraat mühendisleri eşliğinde yapılan uygulamalarla daha verimli hale getirildiği belirtilen açıklamada, bahçelerde bakım, besleme, ilaçlama, gübreleme, kireçleme, dip sürgünü ve bordo bulamacı çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Belediyenin iştiraki ORTAR AŞ tarafından yürütülen proje çerçevesinde bahçelerde verimin her geçen gün arttığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"ORTAR AŞ tarafından 4 yıl önce başlanan ve ilk yılında 300 dönüm olarak başlanan çalışma, aradan geçen dönemde bin dönüme kadar çıktı. 5 yıllığına kiralanan bahçelerde bakım çalışması yapılmaya başlandı. Çalışmalarla fındık bahçeleri yeni sezona hazır hale getiriliyor."

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Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Ekonomi
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