Ordu'da fındık üretiminde verimi arttırmak amacıyla çalışmalar devam ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesince fındık bahçelerinde teraslama, tek dal modeli ve toprak altı sulama sistemleri uygulama alanı genişletildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin tarım iştirak şirketi ORTAR AŞ tarafından yürütülen Fındık Verimliliği Projesi (FINVER) kapsamında fındık bahçelerinde verimi artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Daha önce 5 dekarda yapılan tek dal ve toprak altı damla sulama sisteminin uygulama alanı 15 dekara çıkarıldı. Uygulama ile hem üreticilere örnek bahçeler üzerinden rehberlik edilmesi hem de fındık üretiminde maliyetlerin düşürülmesi amaçlanıyor.

Teraslama, tek dal dikim modeli ve toprak altı damla sulama sistemlerinin birlikte uygulandığı projeyle dönüm başına 350 kilogram ürün elde edilmesi hedefleniyor.

ORTAR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde 7 yıl önce başlatılan FINVER Projesi ile üreticilere daha fazla katkı sağlandığını belirtti.

Kökenli Mahallesi'nde hayata geçirilen çalışma hakkında bilgi veren Eser, şunları kaydetti:

"Pilot proje olarak başlattığımız damla sulama ve teraslama çalışması ile üreticilerimize fındıkta yeni bir uygulamanın kapılarını açtık. Bu uygulamada tek dal, teraslama, damla sulama ve fındık çeşitliliğini bir arada gerçekleştiriyoruz. Amacımız üreticiye bu sistemin nasıl uygulandığını yerinde göstermek ve hangi şartlarda yapılabileceğini birebir anlatmaktır. Üreticilerimizi örnek bahçelerimizde ağırlıyor, yapılan çalışmaları detaylı şekilde aktarıyoruz."

Eser, hedeflerinin dekar başına 80-90 kilogram olan verimi 350 kilogram seviyelerine çıkarmak olduğunu vurgulayarak, bu çalışmanın sabır isteyen bir süreç olduğunu ifade etti.