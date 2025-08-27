Ordu'da Fındık Üreticilerine 20 Milyon Lira Hasat Filesi Desteği

Ordu'da hasat filesi hibe desteği sağlanan fındık üreticilerine yıl sonuna kadar 20 milyon lira ödeme yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Altın Ordu ilçesinin Delikkaya Mahallesi'nde fındık hasat filesi desteğinden yararlanan üretici Turan Topkaya'nın bahçesini ziyaret etti.

Ay, file sistemiyle hasat sürecinin çok daha hızlı ve ekonomik hale geldiğini söyledi.

Ordu'da file kullanan üreticilerin hasada başladığını belirten Ay, "Geleneksel yöntemle tek tek toplama yerine file üzerinde biriken fındıklar, yüzde 70-80 oranında daha düşük işçilik maliyetiyle toplanıyor. Ayrıca fındığın toprak ve nemle teması engellendiği için kalite artıyor, ürün kaybı neredeyse sıfıra iniyor." dedi.

Ay, Ordu'nun fındık hasat filesi desteği alan iller arasında öne çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 181 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle yaklaşık 5 bin dekar alanda file alımı sağlandı. 2025 yılında 148 üreticiye hasat filesi desteği için yaklaşık 20 milyon lira hibe ödemesi yapılacak. Ordu, 2025'te fındık hasat filesi desteğinden yararlanan üretici sayısında Türkiye'de ilk sırada yer alıyor."