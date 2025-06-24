Ordu'da Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Üretim Tesisi Kuruluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesince fındık kabuğundan aktif karbon üretilecek tesiste makine kurulum çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fındığın kabuğundan yararlanmak ve ekonomiye katma değer sağlamak için yeni bir projenin daha hayata geçirildiği belirtildi.

Aktif karbonun savunma sanayinden tıbba, tekstilden gıda sektörüne geniş bir alanda ham madde olarak kullanılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ordu'da ilkleri yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sanayi alanında da bir ilke imza attı. Ordu'da üretimi yapılan ve sadece meyvesi kullanılan fındığın kabuğunu da değerlendirmek isteyen Başkan Güler, dünyada ilk defa fındık kabuğundan aktif karbon üretimiyle sanayide yeni dönem başlattı. Aktif karbonun üretimi için Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde Aktif Karbon Üretim Tesisi kuruldu. Çalışmaların hızla devam ettiği tesiste yurt dışından gelen teknik ekipler tarafından makinelerin kurulum çalışmalarında sona yaklaştı."

Açıklamada, tesiste fındık kabuğunun işlenerek aktif karbona dönüştürüleceğinin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu'da sadece yakacak olarak kullanılan fındık kabuğu, aktif karbon olarak pek çok alanda değerlendirilecek. Zehirli gazları süzme, su arıtma, hava temizleme gibi onlarca sektörün ihtiyacı aktif karbon, artık Ordu'dan temin edilecek. Aktif karbonun Ordu'da üretilmesi hem Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak hem de bölge ekonomisine güç katacak."