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Karadenizli balıkçılar sezon için ağ bakımlarını sürdürüyor

Karadenizli balıkçılar sezon için ağ bakımlarını sürdürüyor
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Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde ağ ve tekne bakımlarını yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Ordu'da ağ ve tekne bakımlarını yapan balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna hazırlanıyor.

Türkiye genelinde 15 Nisan'da sona eren av sezonunun ardından teknelerini limanlara çeken balıkçılar, yaklaşık 4,5 ay süren av yasağı dönemini bakım ve onarım çalışmalarıyla değerlendiriyor. Ordu'da da balıkçılar, teknelerden indirip kıyıya aldıkları ağların yırtık ve hasarlı bölümlerini onararak yeni av sezonuna hazır hale getiriyor.

Sabır ve titizlik gerektiren çalışmalarda ağların her gözü kontrol edilirken, yıpranan bölümler yeniden örülüyor. Balıkçılar, ağ bakım çalışmalarının sezonun başlamasına kadar devam ettiğini, ilerleyen günlerde ise teknelerin motor ve diğer teknik bakımlarının tamamlanacağını ifade ediyor.

"Denize çıkmadan her şey elden geçiyor"

Kayık sahibi Servet Sönmez, sezon öncesi ağları bakıma aldıklarını belirterek, "İmkanlar dahilinde denize çıkmadan her şey elden geçiyor. Geçen yıl bol hamsi vardı, bu sezondan da umut var ama fiyatı belli olmayan bir ürün tutuyoruz, bakalım bu yıl para edecek mi" dedi.

Ağ tamiratında çalışan Erdoğan Şimşit, kayığın bakım ve onarımı ile ağların bakımlarını yaptıklarını ifade ederek, sezona hazırlandıklarını kaydetti.

Nusret Kaya da işçiliğin pahalı olduğunu ve bu nedenle ağ bakımını arkadaşları ile birlikte yaptıklarını söyledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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