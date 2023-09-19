Ordu'da Balık Halinde Yoğunluk Yaşanıyor

Denizlerde yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte Ordu'daki balık halinde yoğunluk yaşanıyor. Her gün saat 02.00 sıralarında başlayan, güneş doğmadan gerçekleştirilen mezat ile tonlarca balık satışa çıkarılıp önce alıcıyla, sonra tezgahlarla buluşturuluyor.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan yeni av sezonuyla birlikte Karadenizli balıkçıların ağırlıklı olarak istavrit ile ağlarını dolduruyor, tutulan balıkların satışı ile ilgili de gün doğmadan yoğunluk yaşanıyor. Altınordu'daki Kumbaşı Limanı içerisinde bulunan balık halinde gece yarısından sonra başlayan hareketlilik, sabaha kadar devam ediyor.

Tonlarca balık bir saat içerisinde tükeniyor

Kasalarla hale getirilen balıklar, mezat usulü ve direkt olarak satışa çıkartılırken, tonlarca balık saatler içerisinde tükeniyor. Balıkçılar satın aldıkları balıkları araçlara yükleyerek, tezgahlarını yüklemek için gün doğmadan yola koyuluyor.

"Her gece yorucu mesaimiz devam ediyor"

Balıkçılar, tezgahlarını doldurmak ve vatandaşlara güzel balık sunmak adına gece saatlerinde yorucu şekilde çalıştıklarını belirtiyor. Uygun fiyata balıkları almak ve satmak için gece boyunca satışların devam ettiğini söyleyen balıkçılar, bu yıl palamut olmadığını, şu an istavrite talebin fazla olduğunu ve hamsiden umutlu olduklarını, her gece mezatlara katıldıklarını söylediler. - ORDU