ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

Ordu'da Arıcılık Projesi: 2400 Arılı Kovan Dağıtıldı

Ordu'da Arıcılık Projesi: 2400 Arılı Kovan Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da arıcılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla düzenlenen projede, 48 arıcıya toplam 2400 adet arılı kovan teslim edildi. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü, bu projeyle sektöre yeni üreticilerin kazandırıldığını vurguladı.

Ordu'da arıcılık sektörünün geliştirilmesi ve yeni üreticilerin sektöre kazandırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 48 arıcıya toplam 2 bin 400 adet arılı, polen ve propolis tuzaklı kovan teslim edildi.

Fatsa ilçesinde düzenlenen teslim töreniyle üreticilere 50'şer adet olmak üzere toplamda 2 bin 400 arılı kovan dağıtıldı. Kovan desteği, Bolaman Havzası Projesi çerçevesinde 12 ilçede Dünya Bankası destekli olarak uygulandı.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, projenin hem sektörün büyümesi hem de yeni üreticilerin sektöre katılması açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "İlimiz için arıcılık önemli bir sektör. Geçtiğimiz yıllarda bu proje kapsamında varroa ilacı dağıtarak toplu ilaçlama çalışmaları yapıldı. Bu yıl ise 48 üreticimize polen ve propolis tuzaklı toplam 2 bin 400 arılı kovan desteği sağladık" dedi.

"Yeni arıcılar sektöre kazandırılıyor"

Arıcılığın kalitesini ve verimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, "Bu proje sayesinde hem mevcut üreticilerimize katkı sunuluyor hem de sektöre yeni arıcılar kazandırılıyor. Üreticilerimiz oldukça memnun. Önümüzdeki süreçte ek bütçeyle projenin genişletilmesi ve daha fazla üreticiye ulaşılması hedefleniyor. Ordu balının kalitesini ve verimini artırarak üreticilerimizin daha çok kazanç sağlamasını istiyoruz. Hem Bolaman Havzası Projesi hem DOKAP hem de Bakanlık kaynaklarını kullanarak desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

Bomba itiraf! Eniştesiyle neden evlendiğini 50 sene sonra açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.