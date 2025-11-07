Haberler

Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Temel Atma Töreni Gerçekleşti
Güncelleme:
Ordu'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı temel atma töreni yapıldı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel, yatırımcıların arsa bulma sorununa dikkat çekerek 60'dan fazla parsel sunabileceklerini açıkladı.

Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı temel atma töreni gerçekleştirildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel, Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki törende, yatırımcıların en büyük sorununun Ordu'da arsa bulmak olduğunu söyledi.

Yatırımcılara 60'dan fazla parsel sunabileceklerini belirten Karlıbel, 15 ayın sonunda parselleri teslim edeceklerini ifade etti.

Karlıbel, Vali Muammer Erol başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Ulubey Kaymakamı Esra Demirtaş, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Ekonomi
