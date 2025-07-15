Oracle, Almanya'ya 2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

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ABD'li teknoloji şirketi Oracle, Almanya'da yapay zeka ve bulut altyapısına gelecek 5 yıl içinde toplam 2 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırım, yapay zeka uygulamaları ve bulut altyapısındaki artan talebi karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek.

ABD'li teknoloji şirketi Oracle, gelecek 5 yıl içinde Almanya'da yapay zeka ve bulut altyapısına toplam 2 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Oracle'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yapay zeka uygulamaları ve bulut altyapısına yönelik artan talebi karşılamak için Almanya'da gelecek 5 yıl içinde 2 milyar dolar yatırım yapacak.

Frankfurt bölgesinde Oracle'ın bulut altyapısı genişletilecek ve yapay zeka uygulama kapasitesi önemli ölçüde artırılacak. Bu arada, aralarında Amazon AWS, Google ve Microsoft'un da bulunduğu dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, daha önce Almanya'daki veri merkezlerine yatırım yapacaklarını duyurmuştu.

ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin yatırım kararlarına paralel olarak Almanya'da "dijital egemenlik" konusunda tartışmalar da devam ediyor.

Öte yandan, merkezi Teksas'ta bulunan Oracle, Hollanda'da da 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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