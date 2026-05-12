Haberler

Optisyenlik sektörü ATO'da mercek altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da düzenlenen Optisyenler Sempozyumu'nda, sektördeki sorunlar, çözüm önerileri ve eğitim ihtiyaçları tartışıldı. ATO Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, optisyenliğin sağlık açısından stratejik bir alan olduğunu vurgulayarak, merdiven altı üretime dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi organizasyonuyla düzenlenen Optisyenler Sempozyumu, ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre sempozyumda, sektöre ilişkin sorunlar, çözüm önerileri ile eğitim ve istihdam ihtiyaçları ele alındı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, komitenin sektörün sorunlarının çözümü ve gelişimine yönelik çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Yılmaz, optisyenliğin yalnızca ticari değil, aynı zamanda doğrudan halk sağlığını ilgilendiren stratejik bir alan olduğuna dikkati çekerek, "Bu alan tıbbın, sağlığın ve kamusal sorumluluğun konusu. Merdiven altı üretim ve denetimsiz gözlük satışları insan sağlığını riske atıyor. Pazarlarda, zincir marketlerde ya da denetimsiz alanlarda yapılan satışların önüne geçilmesi gerekiyor. Mesleğin eğitim tarafını güçlendirmeli, üniversitelerde lisans ve yüksek lisans programlarını artırmalı ve optisyenliği daha güçlü bir meslek yapısına kavuşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Optisyenlik alanında eğitim gören gençlerin istihdamına yönelik projelerin önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, hastanelerden göz merkezlerine kadar birçok kurumda optisyenlik bölümü mezunlarının daha fazla görev alabilmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, yerli üretimin teşvik edilmesi, ithalat süreçlerinin kolaylaştırılması ve kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesinin sektörün daha sağlam bir yapıya kavuşması açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü

Şifa diye yediği ot, 52 yaşındaki kadını az daha öldürüyordu
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Ankara'yı karıştıran kulis! "Baskın seçim var" deyip tarih verdi
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar

Bayram öncesi aman dikkat! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor