Optisyenlik sektörü ATO'da mercek altına alındı

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi organizasyonuyla düzenlenen Optisyenler Sempozyumu, ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre sempozyumda, sektöre ilişkin sorunlar, çözüm önerileri ile eğitim ve istihdam ihtiyaçları ele alındı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, komitenin sektörün sorunlarının çözümü ve gelişimine yönelik çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Yılmaz, optisyenliğin yalnızca ticari değil, aynı zamanda doğrudan halk sağlığını ilgilendiren stratejik bir alan olduğuna dikkati çekerek, "Bu alan tıbbın, sağlığın ve kamusal sorumluluğun konusu. Merdiven altı üretim ve denetimsiz gözlük satışları insan sağlığını riske atıyor. Pazarlarda, zincir marketlerde ya da denetimsiz alanlarda yapılan satışların önüne geçilmesi gerekiyor. Mesleğin eğitim tarafını güçlendirmeli, üniversitelerde lisans ve yüksek lisans programlarını artırmalı ve optisyenliği daha güçlü bir meslek yapısına kavuşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Optisyenlik alanında eğitim gören gençlerin istihdamına yönelik projelerin önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, hastanelerden göz merkezlerine kadar birçok kurumda optisyenlik bölümü mezunlarının daha fazla görev alabilmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, yerli üretimin teşvik edilmesi, ithalat süreçlerinin kolaylaştırılması ve kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesinin sektörün daha sağlam bir yapıya kavuşması açısından önem taşıdığını kaydetti.