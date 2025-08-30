OPET'ten Çanakkale'de Çöp Toplama Seferberliği

OPET'in, "Doğaya saygı duy, çöpüne sahip çık" sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı çöp toplama seferberliğinin ikinci durağı Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Orman yangınlarına karşı toplumsal bir bilinç oluşturmak hedefiyle 2021'de hayata geçirilen Doğaya Saygı Projesi'ni, Türkiye'yi saran bir harekete dönüştüren OPET, bu yıl 15 Ağustos'ta başlattığı "Çöp Toplama Seferberliği"ni Çanakkale'ye taşıdı.

Troya Milli Parkı Bölgesi'nde gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğine katılan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Orman yangınlarının artmasıyla yanan yerleri rehabilite etmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında bir taraftan rehabilitasyon, ağaç dikim faaliyetleri yaparken diğer taraftan da halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak son zamanlarda küresel ısınmanın sonucu ve insan kaynaklı olan pek çok yangının ülkemizi yakıp kavurduğunu görerek dedik ki 'Doğaya saygı duy, çöpüne sahip çık sloganıyla tekrar bir seferberlik başlatalım'. İnsanlarımıza attıkları şeylerin, doğaya, çevreye ne kadar zarar verdiğini anlatmak istedik. Önemli olan doğaya çöpü atmamaktır. Bu çöpler, havayı, suyu, toprağı kirleterek yaşanmaz kılıyor. Yangın riski doğuracak bir cam parçası, bir sigara izmariti veya herhangi bir etken hepimizin yüreğini yakıyor."

Öztürk, yürekler daha fazla yanmadan ne tür tedbirler alınabileceği ve insanların nasıl bilinçlendirileceği konusunda girişimlerde bulunduklarını vurguladı.

Çevreye çöpün atılmaması gerektiğinin altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Biz bugün için topluyoruz ve gittiğimiz yerlerde her ilde yapacağımız etkinliklerle 'bize katılın' diyoruz. Yalnız biz değil sizler de toplayın. Pikniğe giderken hafta sonları torunlarınızla birlikte çöp poşetlerinizle gidin. Çöp bırakmak yerine sonrasında orada olan çöpleri temizleyip tertemiz bir ortamda nefes verin ve temiz bırakarak dönün. Bu bir bilinçlendirme kampanyası. Vatanı sevmek korumakla olur. Hep birlikte bu vatanı koruyalım."

Etkinliğe, Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Tevfikiye Arkeoköy Muhtarı Osman Kıran, Çıplak Etnoköy Muhtarı Ufuk Göçoğlu, OPET Yönetim Kurulu Üyesi ve Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk ve OPET çalışanları ile çok sayıda gönüllü katıldı.