OPEC+ Üretim Artışına Gidiyor: Günlük 411 Bin Varil

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, haziranda bir önceki aya göre günlük 411 bin varil üretim artışına gidecek.???????

???????OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 OPEC+ ülkesinin piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevrim içi toplandığı belirtildi.

Düşük petrol stoklarının sağlıklı piyasa dinamiklerini yansıttığının vurgulandığı açıklamada, grubun üretim artışının 5 Aralık 2024'te alınan karara dayandığı ifade edildi.

Buna göre söz konusu ülkeler, 1 Nisan itibarıyla daha önce uygulamaya koyduğu günlük 2,2 milyon varillik gönüllü kesintilerini kademeli ve esnek biçimde sonlandırma sürecinin bir parçası olarak, haziranda bir önceki aya göre günlük 411 bin varil üretim artışına gidecek.

Günlük 411 bin varillik artışın 3 aylık kademeli artışın toplamına karşılık geldiğine işaret edilen açıklamada, grubun söz konusu artışları piyasa koşullarına bağlı olarak durdurulabileceği veya tersine çevrilebileceği kaydedildi.

Grubun temmuz ayı üretim seviyesini belirleyeceği bir sonraki toplantısı 1 Haziran'da yapılacak.

?Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesini gördü

OPEC+ grubu, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini kademeli bir şekilde sonlandırarak, mayısta günlük 411 bin varillik üretim artışı yapacaklarını bildirmişti.

Bu karar, ABD yönetiminin ticaret tarifeleriyle birlikte, petrol fiyatlarını varil başına 60 doların altına indirerek son 4 yılın en düşük seviyesine çekmişti.