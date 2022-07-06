OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, hayatını kaybetti
Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Ekonomi
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Muhammed Barkindo yaşamını yitirdi. 63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni henüz bilinmezken Barkindo'nun görevini devretmesine sayılı günler kaldığı öğrenildi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo yaşamını yitirdi. Ölüm haberini Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin Genel Müdürü Mele Kyari duyurdu.
SEBEBİ AÇIKLANMADI
Kyari, "Barkindo'nun ölümü Nijerya, OPEC ve küresel enerji toplumu için büyük kayıp" ifadesini kullandı. 63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
1 AĞUSTOS'TA GÖREVİNİ DEVREDECEKTİ
OPEC Genel Sekreterliği'ni 2016'dan beri yürüten Barkindo, 1 Ağustos'ta görevi Heysem el-Gais'e devredecekti.