Zincir marketleri boykot dönemi başladı! Bakkaldan daha pahalıya alıp video çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına verdiği yanıtlarla gündem olan BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa ederken, gelen çağrıların ardından vatandaşlar da zincir marketleri boykot etmeye başladı. Sosyal medyaya düşen bir görüntüde bazı vatandaşların ünlü bir zincir markette 14,75 lira olan süt yerine mahalle bakkalında 18,50 TL'ye satılan sütü aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerle ilgili açıklamasına, "Üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif" diye yanıt veren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "FETÖ" imasına da, "Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" sözleriyle tepki gösteren BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

"FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN MARKETLER KAPATILSIN"

Tartışmaların dozu her geçen gün artarken, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, fahiş fiyat uygulayan marketlerin kapatılması çağrısında bulundu. Akçay, "Para cezaları bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmelidirler. Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir" dedi.

MARKET YERİNE DAHA PAHALI OLAN ZİNCİR MARKETİ TERCİH ETTİ

Boykot çağrılarının ardından vatandaşlar da harekete geçti. Bazı vatandaşlar zincir marketler yerine mahalle bakkalından alışveriş yapmaya başladı. Sosyal medyaya düşen bir görüntüde, bir vatandaşın ünlü bir zincir markette 14,75 TL'ye satılan süt yerine, mahalle bakkalından 18,50 kuruşa süt aldığı görüldü.

"TABİİ Kİ BAKKALDAN ALACAĞIM"

Vatandaşın videoda, "Boykot var dediler geldik ama alışveriş yapmak için değil. Evdeki çocuklar süt istedi ama marketten almayacağım tabii ki bakkaldan alacağım. Markette süt 14,75. Burada tabii A101'de var ama içerisine girmeyeceğim. Bakkaldan süt alacağım ve onları zarar ettireceğim. Bir kişi bir kişidir" dedi.