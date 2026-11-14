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One Portföy Birinci Serbest Fon bu hafta yüzde 87,55 kayıpla en çok kaybettiren oldu

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Yatırım fonlarında haftanın en fazla kaybettireni, yüzde 87,55 düşüşle One Portföy Birinci Serbest Fon oldu. HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Re-Pie Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,52 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 87,55 düşüşle One Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Re-Pie Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,52 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
ONE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON0,024987-87,55
HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,248149-83,02
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON0,014082-57,35
BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON0,118175-46,17
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,462239-44,20
BULLS PORTFÖY ARENA SERBEST FON0,000026-39,53
MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,026762-30,80
PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,001653-25,84
AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON0,567649-22,50
BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,004202-20,02
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,13284-5,52
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,267289-4,67
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,728994-3,84
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,65963-3,63
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,719259-3,62
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,351624-3,56
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,793366-3,52
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,688649-3,46
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,428461-3,38
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,70531-3,29
(Bitti)

Kaynak: AA
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