Haberler

OMSAN Lojistik ve Shell & Turcas işbirliğini genişletti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OMSAN Lojistik, Shell & Turcas ile yaptığı yeni anlaşmayla akaryakıt ve LPG taşımacılığındaki işbirliğini büyüttüğünü açıkladı. Araç sayısını 80'e çıkaran şirket, Türkiye enerji lojistiği pazarında önemli bir yer edinmektedir.

Omsan Lojistik, Shell & Turcas ile akaryakıt ve LPG taşımacılığı alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla genişlettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Omsan Lojistik, Shell & Turcas ile imzaladığı anlaşmayla iş ortaklığını büyüttü. Mayıs ayında tamamlanan ihale döneminde 27 araçla başlayan süreç, yapılan yatırımlarla 80 araca çıkarıldı.

Enerji taşımacılığı operasyonlarını 300 özel donanımlı araç, 500'e yakın sürücü ve 60 kişilik operasyon ekibiyle yürüten şirket, Türkiye'de LPG taşımacılığının yüzde 8'ini, akaryakıt taşımacılığının da yaklaşık yüzde 5'ini üstleniyor.

Türkiye'de 20 milyar liralık enerji lojistiği pazarında faaliyet gösteren şirket, enerji taşımacılığı operasyonlarıyla 1,5 milyar liranın üzerinde ciro sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMSAN Lojistik Genel Müdürü Ahmet Tansık, Türkiye'nin enerji akışında kritik bir rol oynadıklarını, güvenlik, hız, çeviklik ve kalite standartlarıyla hem müşterilerine hem de ülkeye değer kattıklarını belirtti.

Tansık, "OMSAN'a duyulan güven her geçen gün artıyor. Bu güven bize iş ve müşteri olarak dönüyor. Türkiye'nin enerjisini sürdürülebilir bir çerçevede emniyetle taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Teklif yapıldı! Fenerbahçe 3. Lig'den transfer yapıyor

Fenerbahçe 3. Lig'den transfer yapıyor
Emeklileri umutlandıran zam teklifi

TBMM'ye sunuldu: Emeklileri umutlandıran zam teklifi
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Kripto borsası MEXC'e şikayet yağmuru: Tüm bakiyem aniden sıfırlandı

Vurgun iddiası büyüyor! Şikayet yağmuru var: Tüm bakiyem sıfırlandı