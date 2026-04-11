Doğu Anadolu İhracatçı Birliği'nde başkanlığa Ömer Madırlı seçildi

DOĞU Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB) olağan seçimli genel kurulunda Ömer Madırlı, başkanlığa seçildi. Seçimde Madırlı 481 oy alırken, rakibi Abdullah Atalar 328 oyda kaldı.

DAİB konferans salonunda yapılan seçime Ömer Madırlı ile Abdullah Altalar aday olarak girdi. Seçimde üyelerden 481'inin oyunu alan Ömer Madırlı DAİB'in yeni başkanı oldu. Seçim sonrası değerlendirmelerde bulunan DAİB Başkanı Ömer Madırlı, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi. Madırlı, "Türkiye'nin ilk ihracatçı birliklerinden biri olan Doğu Anadolu İhracatçı Birliğimizin köklü geçmişinden aldığımız güçle, Birliğimizi daha güçlü, daha katılımcı ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Ortak akla dayalı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla üyelerimizin uluslararası pazarlarda daha güçlü temsil edilmesini ve ihracat potansiyellerinin en üst seviyeye çıkarılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Yeni dönemde en önemli hedeflerinden birinin ihracatı bölge geneline yaymak olduğunu belirten Madırlı, şunları söyledi:

"Doğu Anadolu'nun güçlü ihracat potansiyelini daha etkin kullanarak ihracatı tabana yaymayı ve ihracatçı firma sayısını yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Erzurum'dan Iğdır'a, Van'dan Elazığ'a kadar geniş bir coğrafyada çok önemli bir üretim gücü var. Ancak bu potansiyelin henüz tam anlamıyla değerlendirilemediğini görüyoruz. Biz bu gücü harekete geçirerek bölgemizde ihracat kültürünü daha da yaygınlaştıracağız."

GENÇLERİ VE KADIN GİRİŞİMCİLERİ İHRACATA KAZANDIRACAĞIZ

Toplumsal kalkınmanın ihracatla ilişkili olduğunu vurgulayan Madırlı, kadın ve genç girişimcileri ihracata kazandıracaklarını söyleyerek, "İhracat yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Bu doğrultuda genç ve kadın girişimcilerimizi ihracata kazandırmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Daha kapsayıcı, daha erişilebilir bir ihracat ekosistemi oluşturacağız. Birlik zamanı anlayışıyla hareket ediyoruz. Bugüne kadar birliğimize emek vermiş tüm başkanlarımıza ve yönetimlere teşekkür ediyor, onların oluşturduğu birikimi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bir arada olmanın gücüyle Doğu Anadolu ihracatını daha üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı