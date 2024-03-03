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Oltu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında Gerçekleştirildi

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Oltu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki son durumun ele alındığı toplantıya Vali Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Toplantıya Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Oltu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Baki Karaca ile yönetim kurulu üyeleri ve Oltu OSB Müdürü Salih Hocaoğlu katıldı.

Oltu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'na Vali Mustafa Çiftçi, başkanlık etti.

Oltu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki son durumun ele alındığı toplantıya; Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Oltu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Baki Karaca ile yönetim kurulu üyeleri ve Oltu OSB Müdürü Salih Hocaoğlu katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi İbrahim Gökmen Baki Karaca Erzurum OSB Ekonomi Güncel Haberler

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