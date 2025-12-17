Haberler

Oltu'ya yatırım dopingi

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Organize Sanayi Sitesi, yatırımlarla büyüyerek istihdama katkı sağlıyor. Tutku Makine firması, üretim kapasitesini artırarak 2026 yılında istihdam sayısını 40'a çıkarmayı hedefliyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Sitesi'nde yatırımlar artarak devam ediyor.

Oltu Organize Sanayi Sitesi'nde sayıları hızla artan yatırımlar, kısa sürede büyüme göstererek ilçeye istihdam ve sanayi alanında önemli katkılar sunmaya başladı. Bunlardan biri de Tutku Makine firması. Kurulduğu günden bu yana üretim kapasitesini artıran Tutkun Makine, şu anda 20 kişiye istihdam sağlarken, 2026 yılı itibarıyla bu sayıyı 40 kişiye çıkarmayı hedefliyor. Firma, ürettiği çelik yapı ve makine ekipmanlarını Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Dayanıklı ve hızlı çözümleriyle çelik yapı sektöründe dikkat çeken Tutkun Makine; hafif çelik iskeletli yapılar, iç ve dış ağır çelik konstrüksiyonlar üretirken, montaj işlemlerini de kendi uzman ekipleriyle gerçekleştiriyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Mercan, Oltu OSB'de gerçekleştirilen üretimin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Oltu Organize Sanayi Sitesi'nde ürettiğimiz hafif çelik yapılar ile ağır çelik konstrüksiyonlar, fabrika ve endüstriyel tesislere ait yedek malzemelerin üretimini yapmaktayız. Burada ürettiğimiz yedek parçaları Türkiye'nin her yerine gönderiyor ve kendi ekiplerimizle kurulumlarını gerçekleştiriyoruz."

Mercan, firmanın Oltu'ya sanayi anlamında katkı sunmayı amaçladığını vurgulayarak, yeni yatırımlarla birlikte iş yerlerini büyüttüklerini ve istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirterek "İlçemize sanayi anlamında bir şeyler katmaya, istihdama katkı sunmaya çalışıyoruz. Yeni yatırımlar yaparak iş yerimizi büyütüyoruz. Bunun yanında istihdamı artırarak 40 kişiye ekmek kapısı olmayı hedefliyoruz" dedi.

Sözkonusu firmanın faaliyet alanları arasında; müşteri taleplerine göre veya şehir merkezleri ve bahçelerde konut olarak kullanılmak üzere çelik evler, çelik yapılar ve konteyner üretimi de yer alıyor. Ayrıca firma, büyük endüstriyel tesisler, sanayi dükkanları ve sanayi yapılarının imalatını da gerçekleştiriyor. Oltu OSB'deki bu yatırım, ilçenin sanayi altyapısının güçlenmesine ve bölge ekonomisinin canlanmasına önemli katkı sağlaması açısından dikkat çekiyor. - ERZURUM

title