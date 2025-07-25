Okan Buruk, Tivibu Spor'da Yeni Sezon ve Transferleri Değerlendirecek

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'da yayınlanacak programda takımdaki oyuncu performansları ve yeni sezon planları hakkında soruları yanıtlayacak.

Tivibu Spor, yeni sezona ve transferlere dair değerlendirmelerin yapılacağı programda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u konuk edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu'nun spor kanalı Tivibu Spor'da yayınlanacak programda Buruk, sunucu Çiğdem Günal ve Erkut Öztürk'ün sorularını yanıtlayacak.

Program, bu akşam 22.00'de Tivibu Spor ekranlarında ve Tivibu Spor'un YouTube kanalında eş zamanlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray ile üçüncü sezonunda üçüncü Süper Lig şampiyonluğunu kazanan ve toplamda beşinci kupasına ulaşan Okan Buruk'un, takımın mevcut durumu, oyuncu performansları ve geleceğe yönelik planlara dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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