OKA'dan Kadın Girişimciliğine Fuar Desteği

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bölgesinde yürüttüğü başarılı Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı temalı çalışmalarıyla WIN EURASIA 32. Uluslararası Makine ve Otomasyon Teknolojileri Fuarı'nda yer aldı.

Sanayi ve teknoloji sektörlerinin en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan WIN EURASIA 32. Uluslararası Makine ve Otomasyon Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen "Kadınlar İçin Kariyer 5.0" paneline ajansı temsilen katılan Çorum Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, kadın istihdamı ve kadın girişimciliği alanında Orta Karadeniz Bölgesi'nde hayata geçirilen uygulamaları ve bu çalışmaların sahada oluşturduğu dönüşümü katılımcılarla paylaştı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar; otomasyon, robotik teknolojiler, dijital dönüşüm, kaynak teknolojileri, elektrik-elektronik, endüstriyel üretim ve akıllı fabrikalar alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaları, teknoloji geliştiricilerini, yatırımcıları, kamu kurumlarını, üniversiteleri ve sektör profesyonellerini bir araya getiren Avrasya'nın en önemli sanayi organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

En başarılı ilk üç ajanstan biri "OKA"

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" teması kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajansları arasında yapılan yarışmada, 2024-2025 yıllarında Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu doğrultusunda kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik özverili, yenilikçi ve ilham veren bütüncül çalışmaları ve uygulamalarıyla en başarılı ilk üç ajans arasında yer alarak ödüllendirilmişti. Ödüle layık görülen bu çalışmaların sahadaki yansımaları, elde edilen sonuçlar ve bölgeden çıkan başarı hikayeleri, WIN EURASIA kapsamında düzenlenen "Kadınlar İçin Kariyer 5.0" panelinde katılımcılarla paylaşıldı.

"Kadınlar İçin Kariyer 5.0" Paneli

Panel, İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kaya Şişman moderatörlüğünde gerçekleştirildi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tezmaksan Makina Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Çorum YDO Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Anadolu Tersanesi Kalite Direktörü ve Gemi Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu çalışmalarında aktif rol alan Pelin Y. Mamati ile çelik kaynakçısı Feyzanur Türkoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Tuğba Purtul Kılıç konuşmasında, kadın istihdamı ve kadın girişimciliği çalışmalarının yalnızca istihdam rakamlarından ibaret olmadığını; üretim kültürünü, iş yapış biçimlerini ve çalışma ortamlarını dönüştüren bir kalkınma yaklaşımını temsil ettiğini vurguladı. Ajans tarafından Orta Karadeniz Bölgesi'nde yürütülen çalışmalarla kadınların daha önce neredeyse hiç yer almadığı üretim alanlarında önemli değişimler yaşandı. Sungurlu'dan Çorum'a, Merzifon'dan Samsun'a uzanan orta–yüksek teknoloji hattında; CNC, robot, ve plastik enjeksiyon operatörlüğü, kaynakçılık eğitimleri ve Kadın Mühendis Okulu ile kadınlar teknoloji tabanlı üretimde aktif rol aldı.

Üretim ve ihracat kapasitesiyle öne çıkan Çorum'da makine-metal sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerde gerçekleştirilen kaynakçılık, CNC operatörlüğü ve nitelikli üretim programları kadınların sanayide görünürlüğünü artırdı. Makine imalatı, basınçlı kaplar, değirmencilik makineleri, radyatör üretimi ve talaşlı imalat gibi geleneksel olarak erkek egemen kabul edilen sektörlerde kadınlar ilk kez üretimin doğrudan parçası haline geldi.

Bu dönüşüm yalnızca kadınların iş gücüne katılımını artırmakla kalmadı; işletmelerdeki çalışma kültürünün dönüşümüne de katkı sağladı. Kadınların üretime katılımıyla birlikte iş güvenliği kültürü güçlenirken, iletişim dili değişti, çalışma disiplini gelişti ve çalışan aidiyeti arttı. Böylece kadın istihdamı, yalnızca ekonomik bir kazanım değil, aynı zamanda daha kapsayıcı ve insana yakışır çalışma ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayan bir dönüşüm aracı olarak öne çıktı.

Dönüşümün arkasındaki güç: Dörtlü sarmal iş birliği modeli

Panelde, kadın istihdamı ve kadın girişimciliği alanında elde edilen sonuçların güçlü iş birlikleri sayesinde mümkün olduğu ifade edildi. Kadın istihdamı ve kadın girişimciliği tema dönemi kapsamında OKA koordinasyonunda kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan dörtlü sarmal model temelinde kapsamlı bir iş birliği ağı oluşturuldu. Bu süreçte bölgede 50'nin üzerinde yerel, bölgesel ve ulusal paydaş ile 16 iş birliği protokolü hayata geçirilirken, kadınların sanayi, teknoloji, tarım, turizm, girişimcilik ve kooperatifçilik alanlarında güçlenmesini hedefleyen bütüncül bir kalkınma ekosistemi oluşturuldu. Kadın istihdamı ve kadın girişimciliği tema döneminde yürütülen 53 proje ve faaliyet ile yaklaşık 2 bin 700 kadına ulaşıldı. Kamu kurumlarından organize sanayi bölgelerine, üniversitelerden meslek kuruluşlarına kadar çok sayıda kurum ve kuruluş aynı hedef doğrultusunda harekete geçirilerek kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen sürdürülebilir bir iş birliği modeli geliştirildi.

Bölgenin ilham veren başarı hikayeleri paylaşıldı

Panelde, kadınların orta ve yüksek teknoloji üretim süreçlerinde daha görünür hale gelmesini sağlayan uygulamalara da yer verildi. Bu kapsamda Samsun'da yürütülen ve üçüncü dönem eğitimleri devam eden Kadın Mühendis Okulu Programı, Çorum'da gerçekleştirilen kadın kaynakçı eğitimleri ve Kuzeyin Dijital Yıldızları Programı bölgenin öne çıkan başarı hikayeleri olarak katılımcılarla paylaşıldı.

Kadın Mühendis Okulu ile genç kadın mühendislerin yalın üretim, süreç iyileştirme ve dijital dönüşüm alanlarında yetkinlik kazanmaları sağlanırken, program mezunları sanayi işletmelerinde ve organize sanayi bölge müdürlüklerinde istihdam edildi. Çorum'da gerçekleştirilen kaynakçılık eğitimleri sayesinde kadınlar, daha önce neredeyse hiç yer almadıkları makine-metal sanayisinde üretimin aktif bir parçası haline geldi. Kadın kaynakçılar bugün değirmencilik makineleri, basınçlı kaplar, radyatör ve metal işleme sektörlerinde görev alarak bölge sanayisinde dönüşümün önemli aktörleri arasında yer alıyor. Kuzeyin Dijital Yıldızları Programı ile kadınların veri analizi ve iş analistliği alanlarında uzmanlaşmaları desteklenirken, katılımcılar dijital ekonominin ve veri odaklı karar alma süreçlerinin bir parçası olma fırsatı yakaladı. Panelde ayrıca yapay zeka, siber güvenlik, oyun geliştirme, dijital muhasebe ve endüstriyel robot operatörlüğü gibi alanlarda yürütülen çalışmalarla kadınların yalnızca istihdam edilen bireyler değil, teknolojik dönüşümün aktif aktörleri haline gelmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Farklı sektörlerden güçlü mesajlar

Panelde konuşan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tezmaksan Makina Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen "Sanayide Kadın Eli" çalışmalarının sonuçlarını paylaşarak kadınların nitelikli üretim alanlarında daha fazla yer almasının Türkiye'nin rekabet gücü açısından önemine dikkat çekti. Anadolu Tersanesi Kalite Direktörü Pelin Y. Mamati ise gemi mühendisliği alanında kadınların temsil oranının yaklaşık yüzde 2,5 seviyesinde olduğunu belirterek, sektörde kadın görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaları anlattı. Gemi Mühendisleri Odası bünyesinde kurulan Kadın Komisyonu'nun faaliyetlerine değinen Mamati, denizcilik ve gemi inşa sektörlerinde kadınların daha fazla yer alabilmesi için yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Çelik kaynakçısı Feyzanur Türkoğlu ise üç yıldır sürdürdüğü meslek hayatından örnekler vererek, erkek egemen olarak görülen bir meslekte çalışmanın deneyimlerini aktardı. Sosyal medya üzerinden ürettiği içeriklerle kadınlara ilham vermeyi, teknik mesleklerde kadın görünürlüğünü artırmayı ve kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları önyargılara dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti.

Yapay zeka, otomasyon ve dijital dönüşüm süreçlerinin çalışma hayatını yeniden şekillendirdiği bir dönemde gerçekleştirilen panelde; kadınların geleceğin mesleklerinde daha güçlü yer alabilmeleri için teknik becerilerin yanı sıra görünürlük, rol model etkisi, cesaret ve güçlü iş birliklerinin önemine vurgu yapıldı.

Panel, kadınların üretimde, teknolojide ve karar alma mekanizmalarında daha görünür olduğu bir geleceğin ancak ortak çaba ve güçlü iş birlikleriyle mümkün olacağı mesajıyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı