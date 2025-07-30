OKA'dan Ufuk 2040 Vizyonu Çalıştayı Gerçekleştirildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından "Ufuk 2040 Vizyonu Kurum İçi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü (KAGM) koordinasyonunda, kalkınma ajanslarının geleceğe yönelik vizyonunu belirlemek amacıyla başlatılan "Ufuk 2040: Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu Çalıştayları", bölgesel düzeyde gerçekleştirilen oturumlarla devam ediyor. Bu kapsamda, OKA tarafından Ajans merkez hizmet binasında tüm personelin katılımıyla kurum içi bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştayda; OKA'nın kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği başarılar, faaliyetlerinden çıkarılan temel dersler, mevcut gündem ve öncelikleri, bölgedeki rolü ve stratejik konumu ile gelecek döneme ilişkin vizyon ve hedefler detaylı bir biçimde değerlendirildi. Katılımcılar, OKA'nın 2040 yılına uzanan stratejik yol haritasına ışık tutacak politika önerileri, öncelikli alanlar ve eylem fikirleri üzerine görüşlerini paylaştı. Çalıştay süreci, Ajansın gelişim perspektifini ortaya koymak amacıyla üç temel başlık altında yapılandırıldı. Geçmiş; OKA'nın kuruluşundan bu yana yürüttüğü projeler, sağladığı destekler ve elde ettiği kazanımlar masaya yatırıldı. Bugün; ajansın mevcut faaliyet alanları, iş birlikleri, bölgesel kalkınmaya sunduğu katkılar ve stratejik pozisyonu analiz edildi. Gelecek; 2040 vizyonu doğrultusunda kalkınma ajanslarının üstleneceği roller, kurumsal yapılanmaları ve odaklanacağı temalar üzerinde fikir üretildi. Bu kapsamda, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı gibi önemli politikaların bölgeye daha fazla katma değer sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik öneriler de çalıştay gündeminde yer aldı.

OKA personelinin stratejik düşünme ve analiz kapasitesini geliştirmeye katkı sağlayan çalıştay, kurum içi iletişimin ve ortak akla dayalı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesine de zemin oluşturdu. Ajansın gelecek vizyonunun oluşturulmasına dair katılımcı, yenilikçi ve uygulanabilir fikirlerin ortaya konulması açısından da önemli bir platform oldu. Ufuk 2040 sürecinin ilk çalıştayı, 13-14 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara'da 26 kalkınma ajansının genel sekreterleri ve personeli katılımıyla gerçekleştirilmişti. Süreç, her bölgede kurumsal ve paydaş odaklı çalıştaylarla devam ediyor. Bu doğrultuda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ilerleyen günlerde bölgedeki kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör temsilcileri gibi paydaşların katılımıyla "Bölge Paydaşları Çalıştayı"nı organize edecek. - SAMSUN