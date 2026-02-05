İstanbul, Ankara ve Muş'taki bazı taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), İstanbul'un Şile, Ankara'nın Çankaya ve Muş'un Merkez ilçelerindeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den nihai pazarlık görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un, Şile ilçesi, Karamandere Mahallesi'ndeki 4 bin 192,86 metrekarelik taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 46 milyon 600 bin lirayla Admer Madencilik İnşaat Tekstil Elektronik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi, Dodurga Mahallesi'ndeki 18 bin 197 metrekarelik taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 694 milyon lirayla Çatkaya Gayrimenkul Danışmanlık Mühendislik Tarım Jeotermal Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketinden geldi.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Muş'un Merkez ilçesindeki Alizurum (Tandoğan) Köyü'ndeki 5 bin 975,74 metrekarelik taşınmaz ve üzerindeki yapının bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 55 milyon 100 bin lirayla Ayboz Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi verdi.

Aynı köydeki 31 bin 209,92 metrekarelik taşınmaz ve üzerindeki yapıların bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 249 milyon lirayla Ayboz Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından verildi.

Söz konusu köydeki 48 bin 645,7 metrekarelik taşınmaz ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 402 milyon lirayla Alp Arslanlar Grup Ortak Girişim Grubundan geldi.