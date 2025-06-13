ÖİB, İstanbul ve Gaziantep'teki Taşınmazların Satışını Onayladı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve Gaziantep'teki toplam üç taşınmazın satışını onayladı. İhalede en yüksek teklifi veren Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti, İstanbul'daki taşınmaz için 23 milyon 500 bin lira, Gaziantep'teki iki taşınmaz için ise toplam 31 milyon lira ödeyecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul ve Gaziantep'teki üç taşınmazın satışına onay verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 23 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti'ye satışı kararlaştırıldı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdülhamidhan Mahallesi'ndeki iki taşınmazın da 17 milyon 500 bin lira ve 13 milyon 500 bin lira karşılığı aynı şirkete satışına karar verildi.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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