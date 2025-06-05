ÖİB Aydın, Antalya ve Muş'ta Taşınmazları Özelleştiriyor

ÖİB Aydın, Antalya ve Muş'ta Taşınmazları Özelleştiriyor
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Aydın, Antalya ve Muş'taki toplam 8 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. İhale için son tarih Aydın ve Antalya için 2 Temmuz, Muş için ise 3 Temmuz olarak belirlendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın, Antalya ve Muş'taki 8 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Başkanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi'ndeki 3 ve Muş'un merkez ilçesi Kıravi (Şenoba) Mahallesi'ndeki bir taşınmazın özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin Aydın ve Antalya'daki taşınmazlar için 2 Temmuz'a, Muş'taki taşınmaz için de 3 Temmuz'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alarak ve görüşmeler yaparak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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