Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin 2026 ocak zammı enflasyon farkı dahil yüzde 18,60 olarak netleşti. Peki mesleklere göre kim ne kadar alacak? Detaylar haberimizde...
- Memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 18,60 olarak hesaplandı.
- Zamlı maaşlar ve enflasyon farkı 15 Ocak 2026 tarihinde ödenecek.
- Öğretmen maaşı 61.146 TL'den 72.525 TL'ye, polis memuru maaşı 68.084 TL'den 80.754 TL'ye, uzman doktor maaşı 126.119 TL'den 149.589 TL'ye yükseldi.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte netleşti.
TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında aylık yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 arttı. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil alacağı toplam zam oranı yüzde 18,60 olarak hesaplandı.
ZAMLI MAAŞLAR 15 OCAK'TA YATACAK
Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2026 itibarıyla hesaplarında görecek.
ÜNVANLARA GÖRE YENİ MAAŞLAR
6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda bazı ünvanlarda oluşan yeni maaşlar şöyle:
- Şube Müdürü: 76.659 TL → 90.925 TL
- Memur : 52.617 TL → 62.409 TL
- Uzman Öğretmen: 67.766 TL → 80.377 TL
- Öğretmen: 61.146 TL → 72.525 TL
- Başkomiser: 74.490 TL → 88.352 TL
- Polis Memuru: 68.084 TL → 80.754 TL
- Uzman Doktor: 126.119 TL → 149.589 TL
- Hemşire: 61.759 TL → 73.259 TL
- Mühendis: 78.200 TL → 92.753 TL
- Teknisyen: 54.547 TL → 64.698 TL
- Profesör: 111.348 TL → 132.069 TL
- Araştırma Görevlisi: 73.792 TL → 87.524 TL
- Vaiz: 63.916 TL → 75.810 TL
- Avukat: 73.515 TL → 87.196 TL
- İmam Hatip: 55.762 TL → 66.133 TL
ZAM HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı üzerinden belirleniyor. Belirlenen bu oran, 5 milyondan fazla memur ile memur emeklisini doğrudan etkiliyor.