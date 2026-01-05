Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte netleşti.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında aylık yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 arttı. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil alacağı toplam zam oranı yüzde 18,60 olarak hesaplandı.

ZAMLI MAAŞLAR 15 OCAK'TA YATACAK

Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2026 itibarıyla hesaplarında görecek.

ÜNVANLARA GÖRE YENİ MAAŞLAR

6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda bazı ünvanlarda oluşan yeni maaşlar şöyle:

Şube Müdürü: 76.659 TL → 90.925 TL

Memur : 52.617 TL → 62.409 TL

: 52.617 TL → 62.409 TL Uzman Öğretmen: 67.766 TL → 80.377 TL

Öğretmen: 61.146 TL → 72.525 TL

Başkomiser: 74.490 TL → 88.352 TL

Polis Memuru: 68.084 TL → 80.754 TL

Uzman Doktor: 126.119 TL → 149.589 TL

Hemşire: 61.759 TL → 73.259 TL

Mühendis: 78.200 TL → 92.753 TL

Teknisyen: 54.547 TL → 64.698 TL

Profesör: 111.348 TL → 132.069 TL

Araştırma Görevlisi: 73.792 TL → 87.524 TL

Vaiz: 63.916 TL → 75.810 TL

Avukat: 73.515 TL → 87.196 TL

İmam Hatip: 55.762 TL → 66.133 TL