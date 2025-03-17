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OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin

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Ekonomi dünyasının önde gelen kuruluşlarından OECD, Türk ekonomisi için yeni bir beklenti açıkladı. Daha önceki tahminlerini revize eden kuruluş, Türkiye'nin ekonomik performansının 2025'te beklenenden daha da iyi geleceği, buna karşın gelecek yıl biraz gerileme gösterebileceği tahmininde bulundu. Enflasyon tahmini ise başlı başına düşündürücü.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü Türkiye ile ilgili tahminlerini değiştirdi. Küresel ekonomi için büyüme tahminlerini düşürdü. OECD bugün yayınladığı ara dönem "Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye için 2025 büyüme tahminini yüzde 2,6'dan 3,1'e çıkaran OECD, 2026 için büyüme tahminini yüzde 3,1'den 3,0'a çekti. Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,2 büyüdüğünü tahmin etti.

ENFLASYON TAHMİNİNDE 0,7 PUANLIK ARTIŞ

OECD, Türkiye için 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini 0,7 puan artırarak yüzde 31,4'e çıkarırken, 2026 sonu beklentisini de %17,2'den %17,1'e indirdi.

OECD, "Belirsizlikte Yönlendirme" başlığı ile sunduğu Ekonomik Görünüm raporunda, küresel üretim artışının ABD ve Çin de dahil olmak üzere bazı büyük yükselen piyasa ekonomilerindeki güçlü genişlemelerle 2024 yılında dirençli kaldığını belirtti. Raporda, "Küresel GSYH büyümesinin, bazı G20 ekonomilerinde ticaret engellerinin artması ve artan jeopolitik ve politika belirsizliğinin yatırım ve hane halkı harcamaları üzerinde baskı oluşturması nedeniyle 2024 yılında %3,2'den 2025 yılında %3,1'e ve 2026 yılında %3,0'a düşeceği tahmin edilmektedir" ifadesine yer verildi.

OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

ekonominin gidisi, dikis tutmaz sabri...

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