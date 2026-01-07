2025 ODMD Gladyatör ödülleri sahiplerini buldu

ODMD Gladyatör Ödülleri 16'ncı kez otomotiv sektörü temsilcilerini bir araya getirdi. Gecede satış ve iletişim kategorilerinde 21 dalda ödül verildi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri'nin on altıncısı gerçekleşti. Törende; satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu. Otomotiv sektörünün bir araya geldiği gecenin sunuculuğunu, Güzem Yılmaz Ertem ve Mert Fırat yaptı. Törene; ODMD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Ödül töreninde değerlendirmelerde bulunan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2025 yılının beklentilerin üzerinde geçtiğini belirtti. Bozkurt, "Sektörümüz için 2025 yılı, globaldeki ve iç pazardaki gelişmeler yönünden tüm zorluklara rağmen olumlu bir sene oldu. İnişiyle, çıkışıyla, iyisiyle, kötüsüyle yine heyecanlı bir yıl yaşadık. Yılın başında geçen seneye paralel bir pazar hacmi öngörülüyordu ancak Türkiye'nin yüksek nüfusu, artan mobilite ihtiyacı ve yaşlanan araç parkının yenilenme zamanının gelmiş olması, yeni rekor satış adetlerini destekleyen temel faktörler oldu" şeklinde konuştu.

2025 yılı otomobil satışlarına ilişkin verileri de paylaşan Bozkurt, "Bu tabloyla birlikte otomotiv pazarı, geçtiğimiz yılı yaklaşık yüzde 10,5'lik artışla 1 milyon 368 bin 400 adetle tamamladı. Hafif ticari araç pazarı 283 bin 904 adetle, artık milyon sınırını aşan binek araç pazarı ise 1 milyon 84 bin 496 adetle yılı tamamladı. Bu adetlere ağır vasıta araç satışlarının henüz resmi olarak açıklanmayan bilgilerini de eklediğimizde, yaklaşık 1 milyon 415 bin adetlik hacme ulaşıldığını söyleyebiliriz" dedi.

Otomotiv sektörünün ülke ekonomisine katkısından da bahseden Bozkurt, "Bugün otomotiv sektörü, yalnızca üretim ve satış rakamlarıyla öne çıkmıyor. İhracatı, oluşturduğu istihdam, teknoloji katkısı ve son on yılda sağladığı 65 milyar dolarlık cari fazla ile Türkiye ekonomisinin en güçlü dinamo sektörlerinden biri konumunda. 2025'te 42 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatımız da bu başarının en somut göstergelerinden biri" ifadelerini kullandı.

Gece, toplam 21 dalda rekabete sahne oldu

"Satış" ve "İletişim" kategorilerinde toplam 21 dalda ödül verildi.

Satış ödülleri:

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Toyota

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: BYD

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Courier

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault - İSTANBUL