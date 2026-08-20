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Ödemiş'te brokoli ve karnabahar fidesi desteği

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, TAKE Projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 devlet destekli brokoli ve karnabahar fideleri dağıtıldı. Törende konuşan Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, desteğin üretimi güçlendireceğini ve kadınların tarımsal üretimdeki önemini vurguladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kışlık sebze üretiminin geliştirilmesi ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla üreticilere yüzde 50 devlet destekli brokoli ve karnabahar fideleri dağıtıldı.

"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında Yanıkkır mevkisinde düzenlenen programa AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan da katıldı.

Törende konuşan Çankırı, fide desteğinin üreticinin sezon başındaki maliyet yükünü azaltarak üretime daha güçlü başlamasına katkı sağlayacağını belirtti.

İzmir'in brokoli üretiminde Türkiye'de ilk sırada, karnabahar üretiminde ise ikinci sırada yer aldığını aktaran Çankırı, şöyle konuştu:

"İzmir, kırsal kalkınma ve aile ekonomisinin güçlendirilmesi açısından da önemli bir alan olduğunu ortaya koyan uygulamaya katılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın vizyonuyla, 'Üreten İzmir'in, toprağına sahip çıkan çiftçimizin daima yanındayız' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu sebeple kadınların tarımsal üretimde daha fazla yer almasının, elde edilen gelirin doğrudan hane ekonomisine yansımasının yanı sıra kırsalda üretimin devamlılığı açısından da önem taşımaktadır."

İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan da brokoli, kök kereviz, enginar, ıspanak, karnabahar ve pırasa üretiminde Türkiye'de açık ara birinci konumda olduklarını ifade etti.

Akdoğan, TAKE Projesi kapsamında üreticilere desteklerin devam edeceğini aktardı.

Programda üreticilere fideleri teslim eden Çankırı, ardından tarlada kadın üreticilerle birlikte dikim yaptı.

Kaynak: AA
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