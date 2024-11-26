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Ödemiş'te 13 Kadın Çinicilikle Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Ödemiş'te 13 Kadın Çinicilikle Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde çinicilik kursuna katılan 13 kadın, hem el emeği ürünler üreterek hem de girişimcilik hikayeleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor. Tarihi Birgi Mahallesi'nde açtıkları iş yerinde, çini sanatının inceliklerini öğrenerek ürettikleri ürünlerle dikkat çekiyorlar.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çinicilik kursuna gidip girişimcilik hikayelerini yazan 13 kadın, hem üretiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ödemiş ilçesinde sanatla iç içe yaşayan 13 kadın, evde oturmak istemedi, çinicilik kursuna yazılmaya karar verdi. Burada eğitim alan kadınlar çini sanatının inceliklerini öğrendi. Bir müddet sonra da kadınların arkadaşlığı, dostluğu, aldığı çini eğitimiyle girişimcilik hikayesine dönüştü. Tarihi Birgi Mahallesi'nde kendilerine bir iş yeri açan kadınlar, kendi yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri satışa sundu. Sergilenen ürünler herkesin beğenisini kazanırken, kadınlar bu iş yerinde bir araya geliyor, hem üretiyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

"Bu kadar büyük bir şey olabileceğini tahmin etmiyorduk"

Aysen Uşarer, 13 arkadaş olarak hiç kopmadıklarını söyleyerek, "Biz uzun yıllardır tanışıyoruz; yani bu 13 arkadaşın uzun bir geçmişi var. Sonra biz çini kursunda bir araya gelerek birlikte çok zevkli zamanlar geçirdik, keyifli üretimler yaptık. Kapanınca ayrılmak istemedik ve birlikte bu yola devam ettik. Hayallerimiz çok büyüktü. Daha sonra ortak zevklerimizi bir araya getirerek içini dekore ettik. Bisküvi halinde alıyoruz; yani bisküvi dediğimiz ürün ham halde geliyor. Daha sonra da üzerine desenlerimizi aktarıyoruz çini boyalarıyla, özel kendi renklendirmelerimizi yapıyoruz. Ardından da fırınlamayla çiniye dönüşüyor. Bazı arkadaşlarımız, modern çiniden hoşlanıyor ve o çiniyi yaparken hem zevk alıyor hem de kendinden bir sürü şey katıyor. Bunlar daha sonra çiniye yansıdığında, fırından çıktığında, bizim sevincimiz, mutluluğumuz gözlerimize yansıyor" dedi.

"13 kadın bir araya geldik, heyecanla ve mutlulukla bu işi yapıyoruz"

Nesrin Katırcı da, şu ifadelere yer verdi:

"Birgi, 32 turistik köyden biri. Buraya özelikle hafta sonları yoğun ziyaret var. Dolayısıyla burada açmayı bu yüzden tercih ettik. Ben ev hanımıydım ve hiçbir çalışma hayatım olmadı, hiçbir deneyimim olmadı; sadece çini kursuna gittim. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel işler başardık. Sonra da dedik ki 'niye bunları üretmeyelim, niçin biz de adımızı duyurmayalım.' Bütün kadınların evde oturmak yerine böyle şeylerle, bu tür mesleklerle uğraşmasını tavsiye ediyorum. 13 kadın bir araya geldik, heyecanla ve mutlulukla bu işi yapıyoruz. İleride de adımızı dünyaya duyurmak, marka olmak istiyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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